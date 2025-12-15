विज्ञापन
IPL 2026 Auction: पृथ्वी शॉ पर नीलानी में बरसेगा पैसा? मिनी ऑक्शन में इन फ्रेंचाइजी के होंगे निशाने पर

2025 आईपीएल मेगा-नीलामी में पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रहे. इसके बाद उन्हें मुंबई की टीम से भी ड्रॉप किया गया. 26 वर्षीय दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इसके बाद महाराष्ट्र का रुख किया और फिर नए सिरे से शुरुआत की है.

Prithvi Shaw: पृथ्वी शॉ पर नीलानी में बरसेगा पैसा?
  • आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबुधाबी में होगी, जिसमें कुल 350 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी.
  • पृथ्वी शॉ का बेस प्राइस 75 लाख रुपये रखा गया है और वह घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.
  • दिल्ली, कोलकाता और राजस्थान जैसी टीमें पृथ्वी शॉ को नीलामी में खरीदने में रुचि रख सकती हैं
IPL 2026 Auction, Prithvi Shaw: आईपीएल 2026 के लिए 16 दिसंबर को अबुधाबी में होने वाले मिनी ऑक्शन में क्या पृथ्वी शॉ का वनवास खत्म होगा, यह देखना मजेदार होने वाला है. 2018 आईपीएल नीलामी में पृथ्वी शॉ को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 1.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. यह उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपये का छह गुना था. शॉ और शुभमन गिल अंडर-19 वर्ल्ड कप के पास चयनकर्ताओं के निशाने पर आए थे. गिल अब भारत के कप्तान हैं. जबकि शॉ की भारतीय टीम में वापसी होगी, इसको लेकर कुछ तय नहीं है. 

26 वर्षीय दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इसके बाद महाराष्ट्र का रुख किया और फिर नए सिरे से शुरुआत की है. मौजूदा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने सात पारियों में 160.52 की स्ट्राइक रेट से 183 रन बनाए हैं. मिनी ऑक्शन में उन पर भी नजरें होंगी कि क्या फ्रेंचाइजी उन पर भरोसा जताती है या नहीं. लेकिन स्टार स्पोर्ट्स पर ऑक्शन वॉर रूम में उन पर बोली जरूर लगी वो भी करोड़ो में.

पृथ्वी शॉ ने अपना बेस प्राइस 75 लाख रखा है. वह कैप्ड सेट बल्लेबाजों में डेवोन कॉनवे, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, कैमरून ग्रीन और डेविड मिलर के साथ है. स्टार स्पोर्ट्स पर ऑक्शन वॉर रूम में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व मोहम्मद कैफ ने किया और जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व रॉबिन उथप्पा कर रहे थे और दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के लिए गए. शॉ बीते कुछ समय से घरेलू सर्किट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

पृथ्वी शॉ को नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमें टारगेट कर सकती हैं. इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी 16 दिसंबर को अबुधाबी में होने वाली नीलामी में कुल 350 क्रिकेटरों की बोली लगेगी जिनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. हाल ही में वनडे में संन्यास से वापसी करने वाले दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का नाम भी अंतिम सूची में शामिल किया गया है. उनका आधार मूल्य एक करोड़ रुपये है. इस सूची में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी शामिल हैं, जिनका आधार मूल्य दो करोड़ रुपये है. स्मिथ आखिरी बार 2021 में आईपीएल में खेले थे.

आईपीएल की एक विज्ञप्ति के अनुसार खिलाड़ियों की नीलामी के लिए कुल 1390 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था. इसे बाद में घटाकर 1005 पर दिया गया था. इन खिलाड़ियों में से ही अंतिम 350 खिलाड़ियों की सूची तैयार की गई है. आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी टीमें इन 350 खिलाड़ियों में से ही बाकी बचे 77 स्थान को भरेंगे.

तीन बार की विजेता केकेआर 64.3 करोड़ रुपये की सबसे अधिक धनराशि के साथ नीलामी में उतरेगी. उसके बाद पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का नंबर आता है जिसके पास 43.4 करोड़ रुपये की धनराशि बची है. नीलामी की अंतिम सूची में इंग्लैंड के 21 खिलाड़ी शामिल हैं. 

इनमें विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ, तेज गेंदबाज गस एटकिंसन, लियाम लिविंगस्टोन और टेस्ट सलामी बल्लेबाज बेन डकेट शामिल हैं. इस नीलामी में ग्रीन पर बड़ी बोली लगने की संभावना है. स्क्वाड को लेकर कोई नया नियम नहीं है. ऐसे में टीमें अधिकतम 25 खिलाड़ी अपने स्क्वाड में रख सकती हैं. जिनमें अधिकतम 8 विदेशी हो सकते हैं. जबकि स्क्वाड में न्यूनतम 18 खिलाड़ी हो सकते हैं.

