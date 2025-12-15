विज्ञापन
IPL 2026 Auction LIVE Streaming: कितने बजे शुरू होगी नीलामी, कहां देख पाएंगे लाइव, जानें हर डिटेल

IPL Auction 2026 LIVE: आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन अबू धाबी में होगा. 16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन में कैमरून ग्रीन पर नजरें होंगी. उम्मीद की जा रही है कि उन पर पैसा बरस सकता है.

  • IPL 2026 की मिनी नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगी और दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी
  • कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे अधिक 64 करोड़ 30 लाख रुपये हैं और उन्हें 13 खिलाड़ियों को खरीदना है
  • तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर कोलकाता और चेन्नई सुपरकिंग्स जैसी टीमों की बड़ी बोली लगाने की संभावना है
IPL Mini Auction 2026 Live Streaming: विश्व स्तरीय तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के उपलब्ध नहीं होने के कारण कैमरन ग्रीन इंडियन प्रीमियर लीग की मंगलवार को होने वाली मिनी नीलामी में फायदे की स्थिति में रह सकते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स तथा चेन्नई सुपरकिंग्स जैसी टीम इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के लिए बड़ी बोली लगा सकती हैं. नीलामी में 10 टीम 77 खिलाड़ियों को खरीदने उतरेंगी और सभी टीम के पास मिलाकर 237 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है. मुंबई इंडियन्स की हालांकि नीलामी में अधिक भूमिका नहीं होगी क्योंकि उसके पास सिर्फ दो करोड़ 75 लाख रुपये उपलब्ध हैं और वह कुछ अनकैप्ड (जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला हो) खिलाड़ियों को उनके आधार मूल्य पर ही खरीद पाएगी.

कोलकाता के पर्स में सबसे अधिक पैसा

ग्रीन, भारतीय टीम से बाहर चल रहे वेंकटेश अय्यर और इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन पर भारी-भरकम बोली लग सकती है. कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे अधिक 64 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है और उसकी नजरें टीम को नए सिरे से तैयार करने पर टिकी होंगी. टीम को 13 खिलाड़ियों को खरीदना है और नीलामी में उसे मुख्य रूप से चुनौती सुपरकिंग्स से मिलने की उम्मीद है जिसके पास 43 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है.

ग्रीन पर बरस सकता है छप्पर फाड़ पैसा

आईपीएल में ग्रीन ने प्रभावित किया है. उन्होंने 29 मैच में 704 रन बनाने के अलावा 16 विकेट भी चटकाए हैं. वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सभी प्रारूपों में नियमित रूप से खेलते हैं और ऐसे में नीलामी में उनका आकर्षण का केंद्र होना लगभग तय है. जहां तक वेंकटेश का सवाल है तो नाइट राइडर्स के सीईओ वैंकी मैसूर को छोड़कर सभी का मानना है कि नीलामी में 23 करोड़ 75 लाख लाख रुपये की राशि काफी अधिक थी और अपने सबसे खराब सत्र में यह ऑलराउंडर इस राशि को सही ठहराने की कोशिश में ही लगा रहा.

टीम ने आंद्र रसेल को भी रिलीज कर दिया है और वह नाइट राइडर्स के नए 'पावर कोच' होंगे. नाइट राइडर्स को ऐसे में शीर्ष क्रम के दो अच्छे बल्लेबाज और एक ऑलराउंडर की दरकार है. तीसरे तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर होल्डर को लेकर भले ही काफी हल्ला नहीं हो लेकिन वह आक्रामक बल्लेबाजी के अलावा प्रभावी गेंदबाजी करने में सक्षम हैं और कम विकल्पों के बीच टीम उनके लिए बड़ी बोली लगा सकती हैं.

ऐसी चर्चा है कि ग्रीन आईपीएल नीलामी में सबसे अधिक कीमत वाले विदेशी खिलाड़ियों की सूची में अपने हमवतन मिचेल स्टार्क (24 करोड़ 75 लाख रुपये) को पीछे छोड़ सकते हैं लेकिन इसमें भी एक पेंच है. भले ही ग्रीन की बोली 25 करोड़ रुपये से अधिक हो जाए लेकिन फिर भी इस सत्र के लिए उनका वेतन 18 करोड़ रुपये ही रहेगा.

कब और कहा होंगी नीलामी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी मंगलवार 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगी. यह लगातार तीसरा साल होगा जब आईपीएल नीलामी भारत के बाहर आयोजित की जा रही है. 

कितने बजे शुरू होगी नीलामी

इंडियन प्रीमियर लीग की मिनी नीलामी भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी.

कहां देख पाएंगे लाइव

आईपीएल 2026 नीलामी की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर देखने के लिए उपलब्ध होगी. 2026 इंडियन प्रीमियर लीग खिलाड़ी नीलामी का प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी चैनलों पर किया जाएगा.

