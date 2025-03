IPL 2025: केएल राहुल नहीं इस दिग्गज को दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया टीम का उपकप्तान

IPL 2025: Delhi Capitals, दिल्ली कैपिटल्स ने भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल को शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है तो वहीं दूसरी ओर फाफ डुप्लेसी को उपप्तान बनाने का फैसला किया है. दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल को उपकप्तान के तौर पर चुनाव नहीं किया है जिससे फैन्स हैरत में हैं. फाफ कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) के पिछले संस्करण में कप्तानी कर चुके हैं और अपनी टीम सेंट लूसिया किंग्स को खिताब दिलाने में मदद भी की थी लेकिन, मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) और एसए20 दोनों में, 40 साल के फाफ अपनी टीम को फइनल तक नहीं पहुंचा पाए थे. इससे पहले फाफ आईपीएल में आरसीबी की कप्तानी कर चुके हैं.

