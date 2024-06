Rohit Sharma: "जिसने दुनिया को...", गेंद से छेड़छाड़ विवाद में इंजमाम उल हक ने रोहित पर ऐसे किया पलटवार, मच गया कोहराम

Inzamam ul Haq Reply to Rohit Sharma on his Ball Tampering Reply: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 विश्व कप 2024 के सुपर-8 मुकाबले में 24 रन से जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 27 जून को सेमीफाइनल मुकाबला खेला और इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है जिसके बाद अब साउथ अफ्रीका के साथ दूसरी बार टी20 विश्व कप बनने के इरादे से टीम इंडिया उतरेगी.

इंजमाम उल हक़ ने लगाया था ये आरोप

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्शदीप सिंह और भारतीय टीम पर बॉल टेंपरिंग (Inzamam ul haw Claim Ball Tampering by Arshdeep Singh and Team India vs AUS) का आरोप लगाया था. इसके साथ ही इंजमाम ने कहा था की आईसीसी अपनी आँखें खोले और देखे, इंजमाम के द्वारा डिबेट शो के वायरल वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकते है की "अर्शदीप सिंह जब 15वां ओवर कर रहे थे तब गेंद रिवर्स स्विंग हो रहा था.

रोहित ने ऐसे किया था पलटवार

रोहित ने इंजमाम द्वारा अर्शदीप (Rohit Sharma Reply to Inzamam ul Haq) पर लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर स्पष्ट जवाब दिया था. "अभी क्या जवाब दूं भाई. विकेट इतने सूखे हैं यहां कि आप धूप वाले मौसम में खेल रहे हैं. सभी टीमों को रिवर्स स्विंग मिल रही है. कभी-कभी दिमाग को खोलना जरूरी होता है. आपको यह समझने की जरूरत है कि परिस्थितियां क्या हैं. यह ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड नहीं है. मैं यही कहूंगा," रोहित ने जवाब देने के लिए कहा. इस बीच, भारत इंग्लैंड को बड़े अंतर से हराकर टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में पहुंच गया.

इंजमाम ने रोहित के बयान पर ऐसे किया पलटवार

अब इंजमाम ने रोहित के बयान पर पलटवार किया है और उन्हें चेतावनी दी है कि वे रिवर्स स्विंग न सिखाएं, बशर्ते कि यह पाकिस्तान ने विश्व क्रिकेट को दिया हो. इंजमाम ने 24 न्यूज पर कहा, "दिमाग तो हम जरूर अपना खोलेंगे." "पहली बात तो यह है कि उन्होंने (रोहित) (Inzamam ul Haq on Rohit Sharma on Bowl Tampering) स्वीकार किया है कि ऐसा हो रहा है. इसका मतलब है कि हमने जो देखा वह सही है.

दूसरी बात, रोहित शर्मा को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है, कितनी धूप में होता है, किस पिच पर होता है. जो सिखाने वाले हैं उनको यह चीज नहीं सिखाते. आप किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं सिखा सकते जिसने वास्तव में इसे दुनिया को सिखाया हो. उसे बताएं कि ऐसी बातें करना सही नहीं है," पूर्व पाकिस्तान कप्तान इंजमाम ने कहा.