INDW vs BANW: हरमनप्रीत, मिताली का मिथक तो टूट गया, पुरुष टीम का भाग्य कब बदलेगा, रोहित रुआंसे गए

India Women vs Bangladesh Women: टीम हरमनप्रीत कौर पहले ही वीमेंस विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है. बहरहाल, बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला उनके लिए शुभ नोट के साथ शुरू हुआ

ICC Womens World Cup 2025:

India Women vs Bangladesh Women: पिछले कुछ समय से दोनों महिला और पुरुष भारतीय टीम की बदकिस्मती चली आ रही थी. वीमेंस टीम या कहें कि हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की बदकिस्मती का अंत हो गया. उम्मीद है कि पुरुष टीम के कप्तान शुभमन गिल की बदकिस्मती कम से कम हरमनप्रीत या कहें रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जितनी तो नहीं ही चलेगी. यहां टीम इंडिया सहित सभी का रिश्ता वनडे मैचों में टॉस जीतने से जुड़ा है. और खेले जा रहे वीमेंस विश्व कप (ICC Womens World Cup 2025) में रविवार को मुंबई के डा. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी मैदान पर बांग्लादेश (Ind Women vs Ban Women) मुकाबले में इस मामले में हरमनप्रीत कौर की बदकिस्मती का अंत हो ही गया, जो इससे पहले पिछले लगातार 8 मैचों में टॉस हार थीं. कुछ ऐसा ही हाल पूर्व कप्तान मिताली राज के साथ साल 2006 फरवरी से लेकर इसी साल जुलाई के महीने में हुआ था. अब करोड़ों फैंस की नजर इसी पर लगी है कि पुरुष टीम के दुर्भाग्य का अंत कब होता है क्योंकि इसने ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया है, जो न जाने कहां जाकर रुकेगा.

रोहित के साथ यहां से हुई शुरुआत

यह साल 2023 विश्व कप का फाइनल था. यहां टॉस ही नहीं हारे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों विश्व कप भी गंवा बैठे. और तब से लेकर चला यह सिलसिला रोहित के कप्तानी से हटने तक लगातार चला. विश्व कप फाइनल से लेकर रोहित अगले 15 मैचों में लगातार टॉस हारे, लेकिन नए कप्तान के आने से भी भारत का भाग्य नहीं ही बदला.  बहरहाल, रोहित माथे पर लगातार 15 टॉस हार के अनचाहे रिकॉर्ड के साथ बतौर कप्तान विदा हो गए. 

अब गिल के साथ जुड़ गया दुर्भाग्य!

फैंस को लग रहा था कि रोहित के बाद नए कप्तान के आने से टीम इंडिया का लक टॉस में बदलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खत्म हुई वनडे सीरीज के तीनों मैचों में गिल टॉस हारे. गनीमत यह जरूर रही कि सिडनी में आखिरी मैच में टॉस हारने का भारत को नुकसान नहीं हुआ और रोहित के नाबाद शतक से भारत ने कंगारुओं को 9 विकेट से रौंद दिया, लेकिन टीम इंडिया का वनडे में लगातार टॉस हारने का रिकॉर्ड 18 जरूर हो गया. बहरहाल, उम्मीद कर सकते हैं कि अब जबकि हरमनप्रीत की किस्मत इस मामले मं बदल गई है, तो जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करीब एक महीने बाद खेले जाने वाली घरेलू सीरीज के पहले वनडे में टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे, तो सिक्के की उछाल गिल के ही पक्ष में आएगी!

