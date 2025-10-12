INDW vs AUSW: स्मृति मंधाना-प्रतिका रावल ने की रिकॉर्ड 155 रनों साझेदारी, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Smriti Mandhana and Pratika Rawal 155 runs Record Partnerships: स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप के 13वें मुकाबले में भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 155 रनों की साझेदारी कर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप में किसी भी टीम द्वारा की गई सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है. इसके अलावा मंधाना और प्रतिका की जोड़ी ने छठी बार वनडे में भारत के लिए शतकीय साझेदारी की है. जबकि इस साल चौथी बार दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई है. बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी थमाई. सेमीफाइनल की रेस के लिए दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी है.

स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की जोड़ी ने 20 ओवर में 107 रन जोड़े. जैसे ही इस जोड़ी ने 101 रनों का आंकड़ा पार किया, वैसे ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड अपने नाम किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड की ई बेकवेल और डी थॉमस के नाम था, जिन्होंने पहले महिला वर्ल्ड कप में 101 रनों की साझेदारी की थी.

स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की जोड़ी ने छठी बार शतकीय साझेदारी की है. यह जोड़ी अब महिला वनडे में भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे अधिक शतकीय साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गई है. इस लिस्ट में पहले स्थान पर मिताली राज और पूनम राउत की जोड़ी है, जिन्होंने 7 बार महिला वनडे में भारत के लिए शतकीय साझेदारी की है.

वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक शतकीय साझेदारी (कोई भी विकेट)

7 - मिताली राज और पुनम राउत (34 पारियां)

6 - स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल (21 पारी)*

स्मृति मंधाना-प्रतिका रावल ने इस साल चौथी बार शतकीय साझेदारी की है. एक कैलेंडर ईयर में यह किसी भी विकेट के लिए संयुक्त रूप से दूसरी सबसे अधिक शतकीय साझेदारी है. एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक शतकीय साझेदारी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क और लिसा केइटली रे नाम है, जिन्होंने 2000 में 5 बार यह कारनामा किया था. जबकि सुजी बेट्स और राचेल प्रीस्ट ने 2015 में 4 बार यह कारनामा किया था.

एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक 100 साझेदारी (कोई भी विकेट)

5 - बेलिंडा क्लार्क और लिसा केइटली (ऑस्ट्रेलिया, 2000)

4 - सुजी बेट्स और राचेल प्रीस्ट (न्यूजीलैंड, 2015)

4 - स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल (ऑस्ट्रेलियाई-पश्चिम, 2025)*

