कपिल के शो पर नजर आएंगी टीम इंडिया को चैंपियन बनाने वाली बेटियां, लेकिन मन में रह जाएगी एक कसक

टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाली महिला क्रिकेट टीम कपिल शर्मा के शो- 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आने वाली है. इसका टीजर सामने आया है. जिसमें क्रिकेटर मस्ती करती दिख रही हैं.

कपिल शर्मा के शो पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी.

Indian Women Cricket Team in Kapil Sharma Show: टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाली महिला क्रिकेट टीम कपिल शर्मा के शो- 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आने वाली है. OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया मंच पर इसका टीजर जारी किया है. जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कई खिलाड़ी कोच अमोल मजूमदार के साथ नजर आ रही हैं. टीजर बेहद मजेदार नजर आ रहा है. इसमें भारतीय महिला किक्रेट टीम की खिलाड़ी अपनी वर्ल्ड कप जीत, जश्न के साथ-साथ पर्सनल लाइफ से जुड़ी भी कई कहानियां भी साझा करती नजर आ रही हैं.

कपिल के शो में कौन-कौन क्रिकेटर दिखेंगी

कपिल शर्मा के अगले एपिसोड के टीजर के अनुसार, मेहमानों में कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, हरलीन देओल, राधा यादव, प्रतिका रावल और मुख्य कोच अमोल मजूमदार शामिल हैं. हालांकि इसमें टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज और उपकप्तान स्मृति मंधाना नजर नहीं आ रही हैं. 

मंधाना के नहीं आने से अधूरी रह जाएगी कसक

मालूम हो कि मंधाना वर्ल्ड कप के शादी टूटने के कारण में चर्चा में रही हैं. सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि शादी टूटने की घटना के कारण ही शायद मंधाना ने इस शो में आने से दूरी बनाई हो. यदि मंधाना इस शो में आती तो निश्चित तौर पर फैंस का मजा और भी बढ़ जाता. लेकिन मंधाना के नहीं आने की कसक लोगों में मन में रह जाएगी.

नेटफ्लिक्स की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कपिल शर्मा के शो का यह एपिसोड 27 दिसंबर को शाम 8 बजे टेलीकास्ट होगा.

कप्तान कौर के भांगड़ा की तारीफ करते दिखे कपिल

टीजर में कपिल शर्मा वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर के भांगड़ा डांस की तारीफ करते नजर आए. इसके बाद कपिल ने मैचमेकर बनकर रेणुका सिंह से उनके 'आदर्श लड़के' के बारे में सवाल किए. कॉमेडियन एक्टर सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक करण और अर्जुन के किरदार में हंसी का तड़का लगाते नजर आए. साथ ही किकू शारदा फिल्मी मां के रूप में एक्ट करती नजर आई हैं.

