'कौन विश्वास कर सकता है...' विवियन रिचर्ड्स ने इस टीम के गेंदबाजों को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाजी अटैक

Sir Viv Richards on Indian Pacers: दुनिया के महान खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स (Viv Richards) ने उस टीम के बारे में बात की है जिसके गेंदबाजों को देखकर वो हैरत में हैं. सर रिचर्ड्स को यकीन नहीं है कि वर्तमान क्रिकेट में इस टीम के गेंदबाज दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं. Cyrus Says के यू-ट्यूब चैनल पर दिए गए इंटरव्यू के दौरान सर विवियन रिचर्ड्स ने उस टीम के बारे में बात की थी और कहा था कि वर्तमान क्रिकेट में भारत की पेस बैटरी वेस्टइंडीज से भी काफी मजबूत है.

Cyrus Says पॉडकास्ट पर बात करते हुए विवियन रिचर्ड्स ने कहा था"कौन विश्वास कर सकता था कि भारत के पास ऐसी तेज गेंदबाजी होगी. आज भारत के पास खतरनाक गेंदबाज हैं. एक बार मैं सुनील गावस्कर का साथ बैठकर कमेंट्री कर रहा था. वेस्टइंडीज में टेस्ट मैच था. भारत खेल रहा था. मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह , इशांत शर्मा और एक गेंदबाज थे जो स्विंग गेंदबाजी करने में माहिर थे. वह मुझे लगता है कि भुवनेश्वर होंगे." (Viv Richards on Jasprit Bumrah)

विवियन रिचर्ड्स ने आगे कहा, उस मैच में वेस्टइंडीज टीम के पास भी 4 गेंदबाजी अटैक थे. मुझे याद है कि मैं गावस्कर साहब के साथ कमेंट्री कर रहा था. मैंने गावस्कर की ओर देखा और कहा, "यार, मैंने वह दिन भी देखा है जब वेस्टइंडीज की गेंदबाजी खतरनाक होती थी और आज मैं वह दिन भी देख रहा हूं, भारतीय पेस अटैक वेस्ट इंडीज अटैक से ज़्यादा मज़बूत दिख रही है ..कितनी मज़ेदार बात है..आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहो. " (Viv Richards on most dangerous bowling attack in the world cricket)

बता दें कि वेस्टइंडीज क्रिकेट का इतिहास रहा है. 70 से 90s तक वेस्टइंडीज में खतरनाक गेंदबाजों का भरमार रहा है. लेकिन अब वर्तमान क्रिकेट में वेस्टइंडीज क्रिकेट में खतरनाक गेंदबाजों की कमी है. यही कारण है कि महान खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स भी वेस्टइंडीज टीम के वर्तमान हालत को देखकर चिंतित हैं.