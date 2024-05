"चीते की चाल, बाज़ की नज़र...", पूर्व दिग्गज ने रोहित शर्मा के खराब फॉर्म को लेकर किया पोस्ट, फैन्स के बीच मचाई खलबली

ये भी पढ़े- ब्रायन लारा की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया IPL 2024 का विजेता

ओझा ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा, "चीते की चाल, बाज़ की नज़र, और रोहित की बल्लेबाज़ी पर संदेश नहीं करते..."Pragyan Ojha का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैन्स भी ओझा की बात के इत्तिफाक रखते हैं.

बता दें कि भारतीय टीम 5 जून को टी-20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद 9 जून को न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान के बीच अहम मैच खेला जाएगा. भारतीय टीम केवल एक बार ही टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत पाई है. ऐसे में क्या इस बार टीम इंडिया इतिहास को दोहरा पाएगाी, यह देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है.

दूसरी ओर वेस्टइंडीज औऱ इंग्लैंड की टीम ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार खिताब अपने नाम किया है. इंग्लैंड और पाकिस्तान ने दो-दो बार खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की है.

T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच (India Match in T20 World Cup 2024)

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। रिजर्व: शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान