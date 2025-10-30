विज्ञापन
विशेष लिंक

INDW vs SLW 3rd T20I: किस मिशन पर है महिला क्रिकेट टीम, सपनों का सफ़र नहीं हुआ है पूरा

India Womens vs Sri Lanka Womens T20I Series: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप का ख़िताब जीते अभी दो महीने भी नहीं हुए हैं और उसने नई चुनौतियों का सामना करना शुरू कर दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
INDW vs SLW 3rd T20I: किस मिशन पर है महिला क्रिकेट टीम, सपनों का सफ़र नहीं हुआ है पूरा
India Womens vs Sri Lanka Womens T20I Series: किस मिशन पर है महिला क्रिकेट टीम
  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल की है
  • टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के बाद व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद सीमित तैयारी के बावजूद अच्छी प्रदर्शन दिखा रही है
  • कोच अमोल मजूमदार ने टीम के बैलेंस और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रयोग और रणनीतियाँ अपनाने की बात कही
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप का ख़िताब जीते अभी दो महीने भी नहीं हुए हैं और उसने नई चुनौतियों का सामना करना शुरू कर दिया है. महिला क्रिकेट स्टार कभी NDTV के इंडियन ऑफ़ द ईयर प्रोग्राम, कभी कपिल शर्मा शो तो कई बार प्रायोजित कार्यक्रम, एड कैंपेन और VOGUE जैसे मशहूर मैग्ज़ीन के कवर पेज पर दिखाई दे रही हैं.  बरसों बाद महिला क्रिकेट के लिए जश्न मनाने का बड़ा मौक़ा मिला है और ये स्टार लड़कियां लगातार बड़ा ब्रैंड बनती दिखाई दे रही हैं. 

श्रीलंका का सम्मान, लेकिन KILL करने का प्लान!   

पांच मैच की टी-20 सीरीज़ में टीम इंडिया ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है और हर मैच में अपने तेवर को बरक़रार रखती दिख रही है. ये आलम तब है जबकि, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के बाद बेहद व्यस्त कार्यक्रमों के बीच आइडियल तैयारी का मौक़ा कम ही मिल पाया है.  विशाखापत्तनम में लगातार दो जीत के बाद टीम इंडिया को अगले तीनों मुक़ाबले तिरुवनंतपुरम में खेलने हैं. टीम इंडिया शुक्रवार को मैच जीतकर सीरीज़ पर कब्ज़ा करने की पूरी तैयारी में है. 

टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार का कहना है कि श्रीलंका एक अच्छी विपक्षी टीम है जिसमें कई मैच विनर खिलाड़ी हैं. इसलिए तीसरे मैच में भी वो श्रीलंकाई टीम को सम्मान से टक्कर देगी और इस मैच को भी उतनी ही गंभीरता से लेगी. 

अगला मिशन है टी-20 वर्ल्ड कप का ख़िताब 

NDTV से बात करते हुए कुछ दिनों पहले टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा था कि उनका अगला मिशन टी-20 वर्ल्ड कप है. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हुए 2020 के टी-20 वर्ल्ड कप में उपविजेता रही थी. अगला टी-20 वर्ल्ड कप भारत को 6 महीने बाद इंग्लैंड में खेलना है जहां टीम इंडिया अपना ये मिशन भी पूरा करना चाहती है. 

कोच अमोल मजूमदार ने बताया कि वो अलग-अलग प्रयोग और कॉम्बिनेशन्स के सहारे टीम का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने माना कि टीम में बेहतरी की गुंजाइश है. लेकिन ये भी कहा कि टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है. 

कोच मजूमदार ने ये भी बताया कि वो टीम के बैटिंग, बॉलिंग और फ़ील्डिंग पर कैसे काम कर रेह हैं. अमोल मजूमदार ने कहा, “हम एक प्रोग्रेसिव, लगातार बेहतर होने वाली टीम हैं. हम आपस में बात करते हैं, मंथन करते हैं और हर रोज़ बेहतर होने की कोशिश करते हैं.”

मैरी क्रिसमस टीम इंडिया!

टीम इंडिया की स्टार जेमाइमा रोड्रिगेज़ ने अपनी टीम की दोस्तों के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा कीं. 

भारत-श्रीलंका सीरीज़ के पहले मैच में नाबाद 69 रन बनाकर प्लेयर ऑफ़ द मैच बनने वाली जेमाइमा ने दूसरे मैच में 26 रन बनाये. अबतक दोनों मैचों में जेमाइमा और शेफालि वर्मा के अलावा दीप्ति शर्मा, वैष्णवी, श्री चरणी, क्रान्ति गौड़ ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है. अबतक चीम इंडिया के प्लान में रंग में भंग नहीं पड़ी है.

यह भी पढ़ें: संजू सैमसन vs ईशान किशन, कौन है T20I का विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज? देखें आंकड़े

यह भी पढ़ें: Vijay Hazare Trophy: सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से मात्र दो कदम दूर विराट कोहली, लेकिन बना हुआ है ये बड़ा सवाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Sri Lanka Women, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now