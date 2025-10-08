IND-W vs SA-W, World Cup 2025: जीत की हैट्रिक लगाने से इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, जानें कब और कहां देख पाएंगे मुकाबला

India Women vs South Africa Women: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है. भारत ने लीग स्टेज के पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हराया. इसके बाद टीम ने दूसरे मुकाबले में 88 रनों से रौंदा दिया. टीम इंडिया अब गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और टीम की नजरें अपने विजयी अभियान को बरकरार रखने की होगी. हालांकि, भारत के लिए कुछ चिंताएं जरूरी होंगी, जिसमें स्मृति मंधाना के बल्ले से रन न आना टीम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा दर्द होगा. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीकी टीम है, जिसे पहले मैच में हार मिली, लेकिन फिर उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ आसान जीत दर्ज करके दमदार वापसी की है.

इन खिलाड़ियों पर होंगी नजरें

भारत अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है लेकिन अगर आस्ट्रेलिया बुधवार को कोलंबो में पाकिस्तान को हरा देती है तो भारत तीसरे स्थान पर खिसक जायेगा. भारत ने भले ही पिछले दोनों मैच जीते हों लेकिन स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रौड्रिग्स के बल्लों से रन नहीं निकलना चिंता का विषय है. तीनों श्रीलंका के खिलाफ नाकाम रहीं थी जिसके बाद हरलीन देयोल, अमनजोत कौर , रिचा घोष और दीप्ति शर्मा ने टीम को संकट से निकाला.

श्रीलंका के खिलाफ भारत ने छह विकेट 124 रन पर और पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट 159 रन पर गंवा दिये थे. निचले क्रम के बल्लेबाजों का योगदान नहीं होता तो भारत की स्थिति खराब हो सकती थी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालांकि इस तरह की गलती नहीं की जा सकती और शीर्षक्रम के बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना ही होगा.



दूसरी ओर गेंदबाजों ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्हें यह भी देखना होगा कि एसीए . वीडीसीए स्टेडियम की पिच गुवाहाटी या कोलंबो की तरह नहीं है. दीप्ति शर्मा अभी तक छह विकेट ले चुकी है जिन्हें साथी स्पिनरों स्नेह राणा और श्री चरणी से अच्छा सहयोग मिला. तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ भी प्रभावी रही हैं. बीमारी के कारण पाकिस्तान के खिलाफ मैच से बाहर रही तेज गेंदबाज हरफनमौला अमनजोत कौर की फिटनेस पर भी नजरें होंगी. फिट होने पर वह टीम में रेणुका सिंह ठाकुर की जगह लें सकती हैं.

शतक जमाने वाली तजमीन ब्रिट्ज और भरोसेमंद सुने लूस के अलावा कप्तान लौरा वोल्वार्ट, मरियाने काप और एलेके बॉश से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में नोंकु एमलाबा, अयाबोंगा खाका, काप, मसाबाता क्लास और क्लो ट्रायॉन पर नजरें रहेंगी.

कब और कहां होगा मुकाबला

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का ग्रुप स्टेज का 10वां मुकाबला विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच 9 अक्टूबर को होगा. भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा.

कहां देख पाएंगे लाइव

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भी की जाएगी.

ऐसी हो सकती है दोनों की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत संभावित XI: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, राधा यादव, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर.

दक्षिण अफ्रीका संभावित XI: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारतीय स्क्वाड: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, यास्तिका भाटिया, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़.

दक्षिण अफ्रीकी टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाकासेन, ऐनी कारकुलुमिलेको म्लाबैक तुमी द रूस्टर.

