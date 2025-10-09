INDW vs RSAW: दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय महिलाओं को जीत की हैट्रिक से रोका, जीता मैच 3 विकेट से हारी वीमेंस टीम

Quick Take Summary is AI generated, newsroom reviewed. दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में भारत को तीन विकेट से हराकर लगातार तीसरी जीत से रोका कप्तान लाउरा वोलवार्ट ने 70 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को जीत की राह पर बनाए रखा नाबाद 84 रन बनाने वाली नैडिनी डि क्लार्क ने 7 गेंदें बचाकर टीम को जीत दिलाई

खेले जा रहे वीमेंस विश्व कप में वीरवार को विशाखाट्टनम में रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय महिला टीम को लगातार तीसरी जीत से वंचित करते हुए उसे 3 विकेट से हरा दिया. जीत के लिए मिले 252 रनों का पीछा करेत हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही थी. और उसकी दो शुरुआती बल्लेबाज दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सकी थीं. लेकिन एक छोर पर ओपनर और कप्तान लाउरा वोलवार्ट (70) ने कप्तानी पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को मैच में बनाए रखा. भारत की सफलता यह रही कि उसने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाना जारी रखा, तो दक्षिण अफ्रीका लिए एक समय जरूरी औसत बढ़कर करीब दस का हो गया. लेकिन यहां से पहले नंबर-7 क्लॉय ट्रॉयन (49) ने सहारा दिया, तो नंबर 8 बल्लेबाज नैडिनी डि क्लार्क (नाबाद 84 रन, 54 गेंद, 8 चौके, 5 छक्के) ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारत की की जीत की हैट्रिक के सपने पर पानी फेरते हुए अपनी टीम को को 7 गेंद बाकी रहते जीत दिला दी.

ऋचा घोष की तूफानी पारी से भारत का मजबूत स्कोर, लेकिन नहीं हुआ फायदा

भारतीय पारी की बात करें, तो भारत ने टॉप बल्लेबाजों की नाकामी के बावजूद 49.5 ओवरों में सभी विकेट खोकर 251 रन बनाए. आठवें नंबर पर खेलने उतरीं ऋचा घोष (94) और स्नेह राणा (33) ने दक्षिण अफ्रीकी बॉलरों की टीम इंडिया को सस्ते में समेटने के सपने पर पानी फेर दिया. इन दोनों ने निचले क्रम में बॉलरों से लोहा लेते हुए भारत को 251 का मजबूत स्कोर दिला दिया. विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋचा घोष की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारतीय महिला टीम ने एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे वनडे मुकाबले में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 251 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया. बारिश के कारण मैच एक घंटे देरी से शुरू हुआ. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाज़ी के लिए उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही. ओपनर प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने पहले विकेट के लिए 10.2 ओवर में 55 रन जोड़े. हालांकि मंधाना 23 और प्रतिका 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. इसके बाद मध्यक्रम के बल्लेबाज़ लय पकड़ नहीं सके. हरलीन देओल 13, कप्तान हरमनप्रीत कौर 9, जेमिमा रोड्रिग्स बिना खाता खोले, दीप्ति शर्मा 4 और अमनजोत कौर 13 रन बनाकर आउट हुईं.

भारतीय पारी: मिड्ल ऑर्डर का निकला दिवाला

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका से पहले बैटिंग का न्योता पाने के बाद भारतीय ओपनर पत्रिका रावल (37) और स्मृति मंधाना (23) ने पहले विकेट के लिए 55 रन जोड़कर थोड़ी धीमी, लेकिन अच्छी शुरुआत दी. लेकिन मंधाना क्या लौटीं कि भारत की स्टार बल्लेबाज हर्लीन देओल (13), हरमनप्रीत कौर (9), जेमिमाह रॉड्रिगेज (0) और दीप्ति शर्मा (4) सस्ते में पवेलियन लौट गईं....

एक वक्त मुश्किल में थी टीम इंडिया

40 ओवर में 153 रन पर सात विकेट खोने के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी, लेकिन आठवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करने उतरी ऋचा घोष ने मैच की दिशा बदल दी. घोष ने शानदार अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हुए अपने वनडे करियर का सातवां अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 77 गेंदों पर 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 94 रन बनाए. वह पारी के आखिरी ओवर में नौंवे विकेट के रूप में आउट हुईं.

ऋचा घोष-स्नेह राणा की शानदार साझेदारी

ऋचा घोष को स्नेह राणा ने बेहतरीन सहयोग दिया. दोनों ने आठवें विकेट के लिए सिर्फ 53 गेंदों में 88 रन की तेज़ साझेदारी की. स्नेह राणा ने 24 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 33 रन बनाए जिसकी बदौलत भारतीय टीम 49.5 ओवर में 251 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्लो ट्रायोन सबसे सफल गेंदबाज़ रहीं. उन्होंने 10 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट झटके. म्लाबा ने 10 ओवर में 46 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि मारिज़ेन कैप ने 9 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. नादिन डी क्लर्क ने 6.5 ओवर में 52 रन देकर 2 विकेट चटकाए.