अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू सैमसन के लिए लकी है मैदान, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया

शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय बल्लेबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार को यहां चौथे टी20 मैच में इसी लय को बरकरार रखते हुए शानदार जीत के साथ श्रृंखला अपने नाम करना चाहेंगे. भारत इस समय 2 . 1 से आगे है और उसे श्रृंखला अपने नाम करने के लिये बस एक जीत की जरूरत है. वहीं पिछले मैच में करारी हार के बाद वेस्टइंडीज वापसी करके श्रृंखला में बने रहने की कोशिश में होगा. एक बार फिर मैच का रूख दोनों टीमों के ‘पावर हिटर्स' पर निर्भर करेगा. भारत के शीर्षक्रम के बल्लेबाज संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है जिससे श्रृंखला में अभी तक भारतीय मध्यक्रम पर अधिक दबाव नहीं बना है.

अभिषेक ने इंदौर में तीसरे टी20 में 30 गेंद में 69 रन बनाये जिसमें छह चौके और पांच छक्के शामिल थे. भारत ने 223 रन का स्कोर बनाकर मैच जीता था. भारत के लिये चिंता का एकमात्र कारण शीर्षक्रम के शानदार फॉर्म के कारण मध्यक्रम के बल्लेबाजों को अधिक अभ्यास नहीं मिल पाना है. शीर्ष तीन के नाकाम रहने पर तिलक वर्मा, नीतिश कुमार रेड्डी और नमन धीर को जिम्मेदारी संभालनी होगी खासकर जब लक्ष्य बड़ा हो.

दूसरी ओर वेस्टइंडीज के लिये चुनौती भारतीय रनगति पर अंकुश लगाने की होगी. कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले टी20 में शतक लगाया था जबकि दूसरे मैच में सैमसन और ईशान ने बड़ी पारियां खेली हालांकि यह मैच वेस्टइंडीज ने जीता. तीसरे मैच में अभिषेक का दबदबा रहा.

वेस्टइंडीज के हरफनमौला शामार स्प्रिंगर ने स्वीकार किया था कि अभिषेक के फॉर्म में होने पर उनकी टीम के पास रक्षात्मक खेलने क अलावा कोई चारा नहीं रह जाता. उन्होंने कहा था ,‘‘ प्लान बी यही है कि हम रक्षात्मक खेलने की कोशिश करेंगे और यही प्रयास रहेगा कि वह एक या दो रन ही ले सके.''

वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज शेरफान रदरफोर्ड ने अभी तक 189 के स्ट्राइक रेट से 172 रन बनाये हैं. उन्होंने तीन मैचों में 12 छक्के जड़े हैं. कप्तान शाइ होप ने 182 की स्ट्राइक रेट से 159 रन बनाये हैं. विश्व चैम्पियन भारत को उसकी धरती पर हराने के लिये हालांकि वेस्टइंडीज को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.

भारत के गेंदबाजों को अनुशासित प्रदर्शन करना होगा क्योंकि रांची में दूसरे टी20 में जीत के लिये 250 रन का लक्ष्य वेस्टइंडीज ने नौ गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया था जिसमें होप ने 45 गेंद में 102 रन बनाये थे. इंदौर में शिमरोन हेटमायेर (43) , कामिल पूरन (42) और स्प्रिंगर ( नाबाद 35) ने अच्छी पारियां खेली. अर्शदीप सिंह के तीन विकेट की मदद से भारत ने हालांकि मुकाबला जीता.

भारत ने इस मैदान पर पिछली बार टी20 मैच बांग्लादेश के खिलाफ 2024 में खेला था जब छह विकेट पर 297 रन बनाकर 133 रन से जीत दर्ज की थी. सैमसन ने उस मैच में 43 गेंद में 111 रन बनाये थे और वह एक बार फिर यहां यादगार पारी खेलना चाहेंगे.

टीमें :

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, संजू सैमसन (विकेटकीपर), नमन धीर, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, नीतिश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, मयंक यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, आमिर जांगू (विकेटकीपर), कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफान रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती.

मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा.

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