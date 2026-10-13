पोते के साथ टहल रहे थे ढाल सिंह बिसेन, तभी आई गर्वनर बनने की खबर

मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ढाल सिंह बिसेन सोमवार की रात में जब अपने घर पर आराम से पोते के साथ टहल रहे थे. तभी भोपाल से एक फोन आया और उन्हें बताया गया कि वह उत्तराखंड के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं. इसके बाद घर में जश्न का माहौल हो गया. ढाल सिंह बिसेन उत्तराखंड में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की जगह लेंगे. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही उनके समर्थकों में उत्साह दौड़ गया और रात से ही उनके आवास पर उन्हें बधाई देने के लिए नेता पहुंचने लगे. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी है. उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से डॉ. ढाल सिंह बिसेन को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. वह उत्तराखंड में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की जगह लेंगे.

पोते के साथ टहल रहे थे ढाल सिंह बिसेन

ढाल सिंह बिसेन सिवनी में स्थित अपने आवास पर सोमवार की रात में पोते के साथ टहल रहे थे. तभी राजधानी भोपाल से एक फोन आया, उन्हें बताया गया कि उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति की है. जिसके बाद उन्होंने यह जानकारी परिजनों और अपने समर्थकों को दी. इसके बाद जिले के सीनियर नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी. जबकि समर्थकों ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने का जश्न मनाया.

मंत्री और सांसद रह चुके हैं ढाल सिंह बिसेन

ढाल सिंह बिसेन मूल रूप से सिवनी जिले के पिपरिया गांव के रहने वाले हैं. पंच से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी. बीजेपी से जुड़े होने के साथ-साथ वह पेशे से डॉक्टर भी रहे हैं. साल 1990 में वह बीजेपी के टिकट पर बरघाट विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने. इसके बाद 1993, 1998 और 2003 में भी उन्हें जीत मिली. लगातार चार बार विधायक रहे, इस दौरान 2003 से 2005 के बीच वह भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे. 2011 से 2013 के बीच उन्हें मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था.

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बालाघाट लोकसभा सीट से रहे सांसद

बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बालाघाट सीट प्रत्याशी बनाया था. जहां से जीत हासिल करने के बाद वह पहली बार सांसद बने थे. 2024 में पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया था. लेकिन अब 2 साल बाद ही उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है. ढाल सिंह बिसेन अब उत्तराखंड राज्य के 9वें राज्यपाल बनेंगे. सीएम मोहन यादव समेत मध्य प्रदेश के सीनियर नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी है.

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