IND vs SL: चोटिल साई सुदर्शन बाहर, सिर्फ 6 टेस्ट खेलने वाले बल्लेबाज को मिला मौका, बीसीसीआई ने किया ऐलान

बाएं हाथ के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज साई सुदर्शन अधिकारिक तौर पर भारत-श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से शुरू होने जा रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं और जैसा की अटकलें थीं सरफराज खान को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. सुदर्शन की फिटनेस पर सवाल थे और बीते दिनों आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि वह समय पर रिकवर नहीं हो पाएंगे. हालांकि, बीसीसीआई की तरफ से इस संबंध में कुछ नहीं आया था.
गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज को पिछले महीने इंडिया A टूर के दौरान पैर के अंगूठे में चोट लगी थी और उसके बाद से ही वह बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिहैब कर रहे हैं. सुदर्शन की अनुपस्थिति में श्रीलंका इलेवन के खिलाफ वॉमअप मैच में नंबर-3 पर उतरे देवदत्त पडिक्कल ने शतकीय पारी खेलकर टीम में नंबर-3 पोजिशन के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है.
वहीं मुंबई के सरफराज खान, जो भारत के लिए अभी तक छह टेस्ट मैच खेल चुके हैं, गॉल के लिए टीम इंडिया के उड़ान भरने से पहले टीम से जुड़ जाएंगे. सरफराज को भले ही स्क्वाड में जगह मिली है, लेकिन प्लेइंग इलेवन में उन्हें शामिल किया जाएगा, इसकी संभावना काफी कम है. अगर मैनेजमेंट जुरेल को ड्रॉप करने का फैसला लेती है तो ऐसे में सरफराज जगह पा सकते हैं.
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
Sai Sudharsan ruled out of the #SLvIND Test series; Sarfaraz Khan named replacement.
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बीसीसीआई ने बताया है कि सुदर्शन की रिकवरी में काफी सुधार हुआ है और उसकी मेडिकल टीम उनकी प्रोग्रेस पर करीब से नज़र रख रही है. बीसीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा,"साई सुदर्शन श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज, जो बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में थे, ने दाएं पैर के अंगूठे के स्ट्रेस रिएक्शन से रिकवरी में काफी प्रोग्रेस की है और अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं."
बोर्ड ने आगे लिखा,"मेडिकल टीम उनकी प्रोग्रेस पर करीब से नज़र रख रही है. मेन्स सिलेक्शन कमेटी ने श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को चुना है. वह 15 अगस्त, 2026 से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए टीम के गॉल जाने से पहले कोलंबो में इंडियन स्क्वॉड से जुड़ेंगे."
भारत का अपडेटेड स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.
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