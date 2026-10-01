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भारत-श्रीलंका सेमीफाइनल: क्या असर दिखाएगी पिच? कैसा रहेगा मौसम, किस इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया, जानें तमाम बातें

एशियन गेम्स में लगातार बारिश के चलते पिछले छह मुकाबले रद्द किए गए, इनमें चारों क्वार्टर फाइनल भी शामिल हैं, लेकिन सेमीफाइनल में हमें एक्शन देखने को मिल सकता है.

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भारत-श्रीलंका सेमीफाइनल: क्या असर दिखाएगी पिच? कैसा रहेगा मौसम, किस इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया, जानें तमाम बातें
भारत-श्रीलंका सेमीफाइनल: क्या असर दिखाएगी पिच?

भारतीय टीम को गुरुवार को एशियाई खेलों के पुरुष क्रिकेट सेमीफाइनल में श्रीलंका की कमजोर टीम एक्शन में होगी. इस दौरान श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम की कोशिश जीत के साथ फाइनल में पहुंचने की होगी. नागोया पहुंचने के बाद से भारी बारिश के कारण भारत को ज़्यादा ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला है. असल में, उनका एकमात्र ठीक-ठाक प्रैक्टिस सेशन सेमीफाइनल से एक दिन पहले मौसम साफ होने पर ही हो पाया. हालांकि, गुरुवार और शुक्रवार के लिए मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन शनिवार को होने वाले फाइनल के समय फिर से बारिश का खतरा है.सभी चार क्वार्टर फाइनल रद्द करने पड़े और टीमें अपनी ICC रैंकिंग के आधार पर आगे बढ़ीं.

असल में, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमों ने अब तक इस प्रतियोगिता में कोई मैच नहीं खेला है.दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा.लगातार दो बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार है और अगर गुरुवार को मौसम ठीक रहा, तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम के लिए यह मैच आसान होना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका अपनी सबसे मज़बूत टीम के साथ यहां नहीं आई है.

लीग मैच कम स्कोर वाले रहे थे और बारिश के कारण पिच की सतह के नीचे नमी होने से पिच के धीमे और सुस्त रहने की उम्मीद है.20 सितंबर को जापान पहुंचने के बाद, भारत को टोक्यो के पास जापान के खिलाफ केवल 5-5 ओवर का द्विपक्षीय मैच खेलने का मौका मिला है.

अफगानिस्तान के खिलाफ बारिश से रद्द हुए क्वार्टर फाइनल से पहले, अय्यर ने माना था कि खराब मौसम के कारण ट्रेनिंग की कमी एक समस्या थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पेशेवर खिलाड़ी होने के नाते, इसे मैदान पर उनके प्रदर्शन के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

अगर सेमीफाइनल भी बारिश की भेंट चढ़ जाता है, तो भारत ICC रैंकिंग में अपनी नंबर एक स्थिति के आधार पर फाइनल में पहुंच जाएगा.श्रीलंका नौवें, पाकिस्तान छठे और बांग्लादेश आठवें स्थान पर है. अगर फाइनल बारिश से प्रभावित होता है, तो पाकिस्तान अपनी बेहतर रैंकिंग के आधार पर आगे बढ़ेगा.अगर 3 अक्टूबर को होने वाले फाइनल में मौसम खराब होता है तो स्वर्ण पदक साझा किया जाएगा.

क्या असर दिखाएगी पिच, कैसा रहेगा मौसम

ग्रुप-स्टेज के मैचों से पता चलता है कि कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क की पिच धीमी है और यहां के हालात स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकते हैं. कई दिनों की बारिश से पिच और भी धीमी हो सकती है और आउटफील्ड भी धीमी हो सकती है. ऐसे में भारतीय स्पिनर कहर बरपा सकते हैं.

निशिन में भारी बारिश के बाद, बुधवार को धूप खिली रही. एक्यूवेदर के अनुसार गुरुवार के लिए "काफी गर्मी और अच्छी धूप" रहने का अनुमान है. तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और ह्यूमिडिटी लगभग 60% रहने की उम्मीद है.

बुमराह की होगी वापसी?

भारत ने जापान के खिलाफ़ एकमात्र T20I मैच के लिए बुमराह को आराम दिया था और अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर को तेज़ गेंदबाज़ों के तौर पर, और रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन को मुख्य स्पिनरों के तौर पर खिलाया था. अब भारत को यह तय करना होगा कि बुमराह के लिए किसे बाहर रखा जाए. दूसरा सवाल यह होगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका दिया जाए, हालांकि अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन को बाहर करने का कोई कारण नहीं है.

दोनों की संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रित बुमरा, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम

श्रीलंका: एशेन बंडारा, लसिथ क्रोसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), नुवानिदु फर्नांडो, सहान अराचिगे (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, दुशान हेमंथा, बिनुरा फर्नांडो, विजयकांत वियास्कंथ, नुवान तुषारा, थारिंडु रत्नायके, वानुजा सहन, सोहन डी लिवरा, गारुका संकेथ.

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