भारत-श्रीलंका सेमीफाइनल आज, फ्री में कहां देख पाएंगे लाइव

India vs Sri Lanka Free Live Telecast Asian Games Cricket Semi-Final: मौजूदा चैंपियन भारत, एशियाई खेल 2026 में पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में निशिन के कोरोगि स्पोर्ट्स पार्क में श्रीलंका का सामना करेगा.अगर भारत जीतता है, तो उसका मुक़ाबला गोल्ड मेडल के लिए पाकिस्तान से हो सकता है, बशर्ते पाकिस्तान अपने सेमी-फ़ाइनल में बांग्लादेश को हरा दे. जहां भारत ने अपना टाइटल बचाने के लिए जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे स्टार खिलाड़ियों वाली मजबूत टी20 टीम उतारी है, वहीं श्रीलंका की टीम साहन अराच्चिगे की कप्तानी में सेकंड-स्ट्रिंग टीम के साथ आई है. अराच्चिगे ने अब तक श्रीलंका के लिए सिर्फ एक T20I मैच खेला है.
भारत भले ही मौजूदा T20 चैंपियन हो, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद उन्हें मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था.श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत आयरलैंड और इंग्लैंड से सीरीज हारने के साथ हुई थी. हालांकि, उन्होंने जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप करके वापसी की और अब उनकी नजरें एक बार फिर गोल्ड मेडल पर होंगी.
भारत भले ही किसी एसोसिएट देश से हारने की शर्मिंदगी से बाल-बाल बचा हो, लेकिन उस मैच से उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो किसी और सेमीफाइनलिस्ट के पास नहीं है. जापान के अनजान हालात में मैच खेलने का अनुभव. बता दें, अभी तक के सभी क्वार्टर फाइनल रद्द हुए हैं और सेमीफाइनल खेलने वाली टीमें पहली बार एक्शन में हैं.
ग्रुप-स्टेज के मैचों से पता चलता है कि कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क की पिच धीमी है और यहां के हालात स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकते हैं. कई दिनों की बारिश से पिच और भी धीमी हो सकती है और आउटफील्ड भी धीमी हो सकती है.
भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल सेमीफाइनल कब खेला जाएगा?
भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल गुरुवार, 1 अक्टूबर को खेला जाएगा.
भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल सेमीफाइनल कहां खेला जाएगा?
भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल जापान के निशिन में कोरोजी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा.
भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल कितने बजे शुरू होगा?
भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल सुबह 10 बजे शुरू होगा.टॉस 30 मिनट पहले होगा.
कौन से टीवी चैनल भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल का मुफ़्त लाइव प्रसारण करेंगे?
भारत बनाम श्रीलंका एशियाई खेल क्रिकेट सेमीफाइनल का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. मैच का मुफ़्त लाइव प्रसारण DD स्पोर्ट्स (DD फ़्री डिश) पर भी उपलब्ध होगा. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी स्पोर्ट्स लिव एप पर होगी.
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