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12 minutes ago

India vs South Africa Live Updates, Women's T20 World Cup 2026: महिला वर्ल्ड कप में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला हो रहा है. भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारत की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. भारत के 3 विकेट अबतक गिर गए हैं. क्रीज पर जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं. इस समय क्रीज पर हैं. भारत की टीम लगातार दो मैच जीत चुकी है, टी-20 में दोनों टीम पहली बार एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने वाली है.  (LIVE SCORE)

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): 

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, प्रेमा रावत

साउथ अफ्रीका प्लेइंग 11

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, एनेरी डर्कसन, डेन वैन नीकेर्क, मारिज़ैन कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन (विकेटकीपर), सिनालो जाफ्ता, शबनीम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा

Here are the Live Score and Updates of the India vs South Africa Women's T20 World Cup 2026 Group A match:

Jun 21, 2026 19:40 (IST)
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India vs South Africa Live: भारत को एक और झटका

यास्तिका भाटिया भी आउट हो गई है. भारत को तीसरा झटका लगा है. भारतीय टीम इस समय लड़खड़ा गई हैं. 

भारत 67/3 (7.2 ओवर) 

Jun 21, 2026 19:31 (IST)
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India vs South Africa Live: शेफाली वर्मा आउट

शेफाली 31 रन बनाकर आउट हो गई हैं, भारत को दूसरा झटका लगा है. अब क्रीज पर यास्तिका भाटिया और  जेमिमा रोड्रिग्स मौजूद हैं. 

भारत 54/2 (5.5 ओवर)

Jun 21, 2026 19:15 (IST)
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India vs South Africa Live: मंधाना 17 रन बनाकर आउट

स्मृति मंधाना के रूप में भारत को पहला झटका लगा है. मंधाना 17 रन बनाकर आउट हो गई हैं. क्रीज पर इस समय शेफाली मौजूद हैं. 

भारत 30/1 (3 ओवर)

Jun 21, 2026 19:07 (IST)
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India vs South Africa Live: भारत की बल्लेबाजील शुरू

भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है. मंधाना और शेफाली क्रीज पक है. दोनों संभल कर भारतीय पारी आगे बढ़ा रही हैं. 

Jun 21, 2026 18:38 (IST)
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India vs South Africa Live: दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): 

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, प्रेमा रावत


साउथ अफ्रीका प्लेइंग 11

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, एनेरी डर्कसन, डेन वैन नीकेर्क, मारिज़ैन कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन (विकेटकीपर), सिनालो जाफ्ता, शबनीम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा

Jun 21, 2026 18:34 (IST)
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India vs South Africa Live: भारत ने जीता टॉस

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किय है. यानी टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगी. 

Jun 21, 2026 18:32 (IST)
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India vs South Africa Live: आज टॉस होगा अहम

दोनों टीमें इस प्रकार हैं :


भारत : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा , जेमिमा रौड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, रिचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरूंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, राधा यादव , प्रेमा रावत ।

साउथ अफ्रीका : लौरा वोल्वार्ट (कप्तान), तजमीन ब्रिट्स, नडाइन डि क्लर्क, एनेरी डर्कसेन, शबनम इस्माइल, सिनालो जाफ्टा, मरियाने काप, अयाबोंगा खाका, सुने लूस, काराबो मेसो, एन मलाबा, कायला रेनेके, तुमी सेखुखुने, क्लो ट्रायोन, डेन वान नीकर्क

Jun 21, 2026 18:30 (IST)
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India vs South Africa Live: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला

भारत और साउथ अफ्रीकी टीम आमने-सामने है. हालांकि भारत ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने शुरुआती दोनों मैच जीत लिए हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाला यह मैच टीम के लिए पहली बड़ी चुनौती होगी. साउथ अफ्रीका विमेंस को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को हराया.

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ICC Women's T20 World Cup 2026, India Women, South Africa Women, Cricket
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