India vs South Africa Live Updates, Women's T20 World Cup 2026: महिला वर्ल्ड कप में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला हो रहा है. भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारत की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. भारत के 3 विकेट अबतक गिर गए हैं. क्रीज पर जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं. इस समय क्रीज पर हैं. भारत की टीम लगातार दो मैच जीत चुकी है, टी-20 में दोनों टीम पहली बार एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने वाली है. (LIVE SCORE)

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन):

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, प्रेमा रावत

साउथ अफ्रीका प्लेइंग 11

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, एनेरी डर्कसन, डेन वैन नीकेर्क, मारिज़ैन कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन (विकेटकीपर), सिनालो जाफ्ता, शबनीम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा

Here are the Live Score and Updates of the India vs South Africa Women's T20 World Cup 2026 Group A match: