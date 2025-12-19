IND vs SA: क्या आखिरी T20I मुकाबला भी कोहरे के कारण हो जाएगा रद्द? जानिए कैसा है अहमदाबाद में मौसम, AQI और पिच का हाल

Ahmedabad Weather Update IND vs SA 5th T20I: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का का पांचवां और अंतिम मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज खेला जाएगा. भारतीय टीम का टी20 में अहमदाबाद में शानदार रिकॉर्ड है.भारतीय टीम टी20 इस मैदान पर सिर्फ इंग्लैंड से हारी है.उम्मीद की जा रही है कि आखिरी टी20 जीत भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करेगी.

अहमदाबाद में कैसा रहेगा मौसम और AQI का कैसा रहेगा हाल

भारत-अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले फैंस के मन में इस बात का डर जरूर सता रहा होगा की लखनऊ में कोहरे ने जैसे विलेन का रोल निभाया था और अंपायर के द्वारा 6 बार मुआयना करने के बाद मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया कही वैसा ही हाल अहमदाबाद में भी ना हो, तो चलिए जानते है की मैच के दिन मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है.

मैच में मौसम की बात करें तो भारतीय फैंस के लिए कोई चिंता की बात नहीं है. AccuWeather के अनुसार बात करें तो मौसम साफ रहने का अनुमान है और AQI की बात करें तो वो 100 से 110 के बीच रहने का अनुमान है, यानि लखनऊ में चौथे टी20 मैच के दौरान लगभग 400 के करीब बताया गया था और उसकी तुलना में अहमदाबाद में बहुत बड़ी राहत की खबर है.

कुछ ऐसा रहेगा पिच का हाल (IND vs SA 5th T20I Ahmedabad Pitch)

अहमदाबाद के पिच की बात करें तो ये हमेशा से बल्लेबाजों के अनुकूल रही है, खास बात ये है की इस मैदान की आउटफील्ड तेज रहती है जिससे पॉवरप्ले में भी आसानी सेरून बनने की उम्मीद बानी रहती है और साथ ही गेंद बल्ले पर बीचोबीच आती है, जिससे टीमें बोर्ड पर बड़े स्कोर मि उम्मीद करती हैं. इस मैदान पर स्पिनर्स की तुलना में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और नई गेंद के साथ स्विंग देखने को मिलता है जो भारतीय तेज गेंदबाजी खास तौर पर अर्शदीप सिंह के लिए बड़ा मौका बन सकता है.