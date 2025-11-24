IND vs SA 2nd Test Day 3: मार्को जानसेन ने बरपाया कहर, भारतीय बल्लेबाजों का सरेंडर, 314 रनों की बढ़त से अफ्रीका ने कसा शिकंजा

India vs South Africa 2nd Test Day 3 Highlights: बसपारा क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट के स्टंप्स के बाद जब कुलदीप यादव मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने गुवाहाटी की पिच की तुलना कोलकाता की पिच से करते हुए कहा था कि यह तो रोड है. लेकिन जब 'उसी रोड' पर भारतीय बल्लेबाज उतरे तो पिच एकदम से बॉलिंग पैराडाइज नजर आई. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मार्को जानसेन की तेज शॉर्ट पिच गेंदों का भारतीय बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं दिखा. मेहमान टीम ने पहली पारी में 489 रन बनाए थे. जबकि भारतीय बल्लेबाज पहली पारी में 201 रन बना पाए.

कुलदीप के बयान और शुरुआती दो दिनों में अफ्रीकी बल्लेबाजों के प्रदर्शन के बाद फैंस को उम्मीद थी कि ऋषभ पंत एंड कंपनी पूरे दिन आसानी से बल्लेबाजी करेगी. लेकिन भारतीय बल्लेबाज तीन सेशन भी संघर्ष नहीं कर पाई. तीसरे दिन स्टंप्स तक अफ्रीका ने मैच पर अपना शिकंजा पूरी तरह से कस लिया है. दिन का खेल खत्म होने पर मेहमान टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 26 रन बना लिए हैं और पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर उनके पास 314 रनों की बढत है. रेयान रिकेल्टन 13 जबकि ऐडन मारक्रम 12 रन बनाकर खेल रहे थे.

बल्लेबाजों का गैर जिम्मेदाराना रवैया

भारत का स्कोर एक समय एक विकेट पर 95 रन था लेकिन इसके बाद उसने 27 रन के अंदर छह विकेट गंवा दिए. पिच से कभी कभार उछाल और थोड़ा टर्न मिल रहा है पर वह अभी भी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है लेकिन अधिकतर भारतीय बल्लेबाजों ने गलत शॉट खेल कर अपने विकेट इनाम दिए. इनमें मुख्य रूप से साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल और कप्तान ऋषभ पंत शामिल हैं.

दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मार्को यानसन सबसे सफल गेंदबाज रहे. दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में 93 रन बनाने वाले इस तेज गेंदबाज ने 48 रन देकर छह विकेट लिए. उन्होंने अपने लंबे कद का अच्छा फायदा उठाकर भारतीय बल्लेबाजों को अपनी शॉर्ट पिच गेंदों से निशाना बनाया. ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर (64 रन देकर तीन विकेट) ने उनका अच्छा साथ दिया. मार्क्रम ने पांच कैच लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

भारतीय और बल्लेबाजों को अपने निचले क्रम के बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर (92 गेंद पर 48 रन) और कुलदीप यादव (134 गेंद पर 19 रन) से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने सात विकेट 122 रन पर गिरने के बाद आठवें विकेट के लिए 72 रन जोड़े. उनकी साझेदारी टूटने के बाद भारतीय पारी सिमटने में देर नहीं लगी.

यशस्वी जायसवाल ने जड़ा अर्द्धशतक

यशस्वी जायसवाल (97 गेंदों में 58 रन) ने स्ट्रोक्स से भरपूर अर्धशतक जड़ा, लेकिन हार्मर की एक गेंद ने अचानक उछाल लिया जिस पर वह गच्चा खा गए और यानसन को कैच दे बैठे. केएल राहुल (22) आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे. वह भी जायसवाल के साथ 65 रन की साझेदारी के दौरान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन केशव महाराज और हार्मर की दो गेंद ऐसी थी जिसने सुबह के सत्र का रुख पूरी तरह बदल दिया.

पिच में ज्यादा खामियां नहीं थीं और जायसवाल के आकर्षक स्ट्रोक-प्ले ने इसकी पुष्टि की. उन्होंने हार्मर की गेंद को बार-बार लेंथ से स्वीप किया और महाराज की गेंद पर काउ कॉर्नर के ऊपर से छक्का भी जड़ा. यहां तक ​​कि राहुल भी दूसरे छोर पर सहजता से रन बटोर रहे थे लेकिन महाराज की टर्न लेती एक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पहली स्लिप में मार्क्रम के हाथों में चली गई.

मार्को जानसेन ने मचाया तहलका

सुदर्शन (15) की स्पिनरों के खिलाफ बैकफुट पर जाने और इस प्रक्रिया में विफल होने की कमजोरी फिर से खुलकर सामने आ गई. जैसा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में हुआ था, एक बार फिर वह हार्मर की गेंद को पुल करने के लिए बैकफुट पर चले गए लेकिन सही तरह से शॉट लगा पाए और रयान रिकलेटन ने मिडविकेट पर डाइव लगाकर कैच लपक दिया. जुरेल (00) को चायकाल से ठीक पहले यानसन की गेंद पर पुल करने की जरूरत नहीं थी. गेंद उम्मीद के मुताबिक गति से नहीं आई और गलत टाइमिंग से किए गए पुल को महाराज ने कैच में बदल दिया.

पंत (07) का आउट होना सबसे निराशाजनक रहा क्योंकि टीम जब मुश्किल में थी तब उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया. उन्होंने यानसन की उठती गेंद पर बेवजह शॉट लगाने के प्रयास में विकेटकीपर को कैच दिया. इसके बाद यानसन ने दोनों ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (06) और नीतीश कुमार रेड्डी (10) को भी अपनी शॉर्ट पिच गेंदों पर पेवेलियन की राह दिखाई. दक्षिण अफ्रीका आने कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट मैच 30 रन से जीता था.

