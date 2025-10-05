विज्ञापन
IND W vs PAK W: भारत-पाकिस्तान मैच बारिश के कारण रद्द  हुआ तो क्या होगा? जानें कोलंबो में आज मैच हो पाएगा या नहीं ?

IND W vs PAK W: भारत-पाकिस्तान के बीच महिला विश्व कप का ब्लॉकबस्टर मुकाबला आज खेला जाने वाला है. लेकिन मैच को लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं.

India Vs Pakistan Women's World Cup 2025 Weather Forecast: महिला विश्व कप के मुकाबले में क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल
  • भारत -पाकिस्तान के बीच महिला वर्ल्ड कप का मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा जो दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण होगा
  • भारत ने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ 27 में से 24 मैच जीते हैं पाकिस्तान को 3 जीत मिली हैं
  • वनडे फॉर्मेट में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ शत प्रतिशत जीत का रिकॉर्ड है जिसमें सभी 11 मैच भारत ने जीते हैं
India vs Pakistan: महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मैच कोलंबो में खेला जाने वाला है. भारत और पाकिस्तान ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तमाम प्रारूपों में 27 मुकाबले खेले हैं जिनमें से भारत ने 24 और पाकिस्तान ने तीन जीते हैं. पाकिस्तान को तीनों जीत टी20 प्रारूप में मिली है. वनडे क्रिकेट में भारत का शत प्रतिशत रिकॉर्ड है जिसमें भारत ने दोनों टीमों के बीच खेले गए सभी 11 मैच जीते हैं.

भारत ने विश्व कप में पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से हराया जबकि पाकिस्तान को बांग्लादेश ने सात विकेट से मात दी. पाक बल्लेबाज स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों का सामना नहीं कर सके. सभी टीमें एक एक मैच खेल चुकी हैं और भारत चौथे स्थान पर है. भारतीय टीम की नजरें अब नेट रनरेट बेहतर करने पर लगी होंगी जो टूर्नामेंट के आखिरी चरण में काफी अहम हो जाता है.

बारिश के कारण मैच रद्द हुआ तो क्या होगा

Accuweather.com के अनुसार, कोलंबो में पूरे दिन बारिश के कारण खेल में खलल पड़ने की संभावना है. दिन में, दो घंटे तक बारिश होने की 100% संभावना है. रात में, बारिश की संभावना घटकर 61% रह जाती है, यानी 1.5 घंटे तक बारिश हो सकती है.  इसका मतलब है कि मैच में देरी होना लगभग तय है, या इसे 50 ओवर प्रति मैच से भी कम समय का किया जा सकता है.  इसके अलावा बारिश के कारण मैच पूरी तरह से रद्द होने की भी संभावना है.  

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका मैच, जो 4 अक्टूबर को कोलंबो में होना था, बारिश के कारण रद्द करना पड़ा था जिसके बाद दोनों टीमों को एक-एक अंक दे दिए गए थे. ऐसे में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच रद्द हुआ तो दोनों टीमों को अंक बांट दिए जाएंगे. 

टीमें :

भारत :

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रौड्रिग्स, रिचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरूंधति रेड्डी, क्रांति गौड़

पाकिस्तान :

फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी, आलिया रियाज, डायना बेग, ऐमन फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमाइमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शावाल जुल्फिकार , सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सईदा आरूब शाह

मैच का समय : दोपहर तीन बजे से

पूरी स्टोरी पढ़ें

