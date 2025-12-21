IND vs PAK U19 Asia Cup Final: भारत को 191 रनों से हराकर पाकिस्तान ने दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब

- अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 191 रनों से हार का सामना करना पड़ा.
- पाकिस्तान ने समीर मिन्हास की शतकीय पारी के दम पर 50 ओवर में 347 रन बनाए जबकि भारत 156 रन पर ऑल आउट हुआ.
- भारत की बल्लेबाजी फाइनल में लड़खड़ी गई, छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे.
दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर हुए अंडर-19 एशिया कप के खिताबी मुकाबले में गेंदबाजों और बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने समीर मिन्हास की शतकीय पारी के दम पर 50 ओवर में 347 का स्कोर खड़ा किया. भारत को जीत के लिए 348 रन बनाने थे. फैंस की वैभव से उम्मीदें थी. लेकिन खिताबी मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और टीम 156 पर ऑल-आउट हुई और 191 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गई.
भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ाई
खिताबी मुकाबले में 348 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की बल्लेबाजी इस मैच में लड़खड़ा गई. अगर निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बल्ला न हाका होता तो टीम इंडिया 100 के अंदर ऑल-आउट हो जाती.छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए. भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज गेंदबाज दीपेश रहे. दीपेश ने 36 रनों की पारी खेली. वहीं उनके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने 26 रन बनाए. जबकि एरोन जॉर्ज ने 16 रन बनाए. खिलान ने 13 और अभिज्ञान कुंडु ने 13 रनों की पारी खेली.
टीम इंडिया ने 32 के स्कोर पर पहला विकेट गंवाया. कप्तान आयूष 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद क्रीज पर आए एरोन जॉर्ज. मौजूदा टूर्नामेंट में एरोन जॉर्ज ने शानदार प्रदर्शन किया है. फाइनल में उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारी थी, लेकिन वह दबाव नहीं झेल पाए. एरोन जॉर्ज 16 रन बनाकर आउट हुए. भारत ने इसी स्कोर पर वैभव का भी विकेट गंवा दिया. इसके बाद को विकटों का पतझर सा लग गया. भारत की आधी टीम 68 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी.
समीर मिन्हास ने ठोका शतक
पाकिस्ता के सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने एक बार फिर शानदार प्रतिभा की झलक दिखाते हुए शतक जड़ दिया जिससे पाकिस्तान ने रविवार को अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ आठ विकेट पर 347 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. टीम के लिए टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक मिन्हास ने 113 गेंद में 172 रन बनाए और यह टूर्नामेंट में उनका दूसरा शतक है. पाकिस्तान की टीम इसी मैदान पर भारत से ग्रुप मैच में 90 रन से हार गई थी.
हर गेंद पर किया हमला
भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पिछले चरण के चैंपियन बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में आठ विकेट से शानदार जीत के बाद फाइनल में पहुंची पाकिस्तान ने भारतीय गेंदबाजों को हावी नहीं होने दिया. पाकिस्तान के टी20 खिलाड़ी अराफात मिन्हास के छोटे भाई समीर ने शुक्रवार को सेमीफाइनल में नाबाद अर्धशतक बनाकर अहम भूमिका निभाई थी.
उन्होंने हर गेंदबाज पर हमला किया, खासकर नई गेंद के गेंदबाज किशन सिंह और दीपेश देवेंद्रन के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रहे. मिन्हास की पारी में 17 चौके और नौ छक्के शामिल रहे. उन्होंने 29वें ओवर में देवेंद्रन की गेंद पर चौका लगाकर 71 गेंद में अपना शतक पूरा किया. यह इस टूर्नामेंट में मिन्हास का दूसरा शतक था. उन्होंने पहले ग्रुप मैच में मलेशिया के खिलाफ नाबाद 177 रन बनाए थे.
मिन्हास-अहमद हुसैन ने तैयार किया बेस
हमजा जहूर (18) के आसान कैच देकर जल्दी आउट होने के बाद पाकिस्तान ने बिना किसी दिक्कत के रन जुटाना जारी रखा. जहूर के आउट होने के बाद उस्मान खान (35) क्रीज पर उतरे और मिन्हास के साथ मिलकर 92 रन की भागीदारी करके स्कोर 123 रन तक पहुचाया.
टूर्नामेंट में एक शतक और एक अर्धशतक जड़कर अच्छी फॉर्म में चल रहे बाएं हाथ के अहमद हुसैन ने 56 रन की पारी खेली. पर बाएं हाथ के स्पिनर खिलन पटेल (44 रन देकर दो विकेट) ने मध्यक्रम के इस बल्लेबाज को स्वीप शॉट खेलने के लिए उकसाया जिससे वह मिड-विकेट पर कैच आउट हो गए. उनके और मिन्हास के बीच 137 रन की भागीदारी ने पाकिस्तान को बड़े स्कोर तक पहुंचने में अहम भूमिका अदा की.
जब यह साझेदारी टूटी तब पाकिस्तान का स्कोर 37.3 ओवर में 260/3 था. भारतीय गेंदबाजों ने इसके बाद पाकिस्तान को कोई बड़ी साझेदारी नहीं करने दी. भारत के लिए दीपेश ने 3, हेनिल पटेल और खिलान पटेल ने 2-2 विकेट चटके.
