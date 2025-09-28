IND vs PAK, Final: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में टीम इंडिया के बॉलिंग कोच को क्यों लग रहा है डर?

Ind vs PAK- Final, Morne Morkel: भारत-पाकिस्तान का फाइनल हो, दिल की धड़कनें तेज न हो.. ये भला कैसे हो सकता है. तो जी हां दोस्तों.. टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्न मोर्कल भी टेंशन में हैं. दिन ही ऐसा है. दो ऐसे प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला जो क्रिकेट जगत के बड़े मैच माने जाते हैं. इतने बड़े मंच और मैच में गलती को कोई गुंजाइश नहीं होती है. एक गलती और मैच हाथ से फिसला. तो मोर्कल को भी टेंशन है. भारत की फील्डिंग को लेकर दक्षिण अफ्रीका का यह पूर्व खिलाड़ी थोड़ा सतर्क है. मोर्कल ने कहा कि टीम इंडिया को दबाव और अच्छा खेलना होगा. हालांकि, भारत ने एशिया कप में दो बार पाकिस्तान को पीटा है लेकिन इस बार बात फाइनल की है तो सर्तकता जरूरी है.

फील्डिंग बढ़ा रही है टेंशन

एशिया कप के मैचों में टीम इंडिया का फील्डिंग में प्रदर्शन औसत रहा है. मोर्न मोर्कल ने भी भारतीय क्षेत्ररक्षण को लेकर टेंशन जताई है. उन्होंने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि कैचिंग की समस्या हमारे लिए बड़ी है. हमने कैचिंग को लेकर काफी काम किया है. गौरतलब है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी कई मैचों में अहम मौकों पर कैच छोड़े हैं लेकिन अच्छी गेंदबाजी के कारण टीम इंडिया को कोई मुश्किल नहीं हुई. लेकिन कहते हैं न Catches Win Matches. तो भारत फाइनल जैसे मौकों पर ये चूक नहीं कर सकता है. मोर्कल ने कहा भी कि हमने दूधिया रोशनी में कैच पकड़ने को लेकर काफी पसीना बहाया है. दक्षिण अफ्रीकी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मैच में चीजें ज्यादा बेहतर होंगी.

विकेट भी होगी स्लो

मोर्कल ने कहा कि जैसा ट्रेंड है ऐसे में लग रहा है कि विकेट भी स्लो रहने वाली है. ऐसे में तेज गेंजबाजों को और मेहनत करनी होगी. उन्होंने कहा कि 10 ओवर के बाद पिच अलग हो जाती है. यहां बल्लेबाजी मुश्किल हो जाती है. हालांकि, मोर्कल ने साथ ही जोड़ा कि अभी हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया है.मोर्कल ने कहा कि जब भी कोई मैच खत्म होता है तो हम बैठकर उस मैच की कमियों पर चर्चा करते हैं. तो विकेट कैसा व्यवहार करेगी हम इसको लेकर भी सतर्क हैं. उन्होंने कहा कि हम अभी तक इस टूर्नामेंट में अपराजेय रहे हैं. लेकिन हर मैच से हम कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं. हम हर मैच के बाद खुद में सुधार करते हैं. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल हमारे सुधार का और बड़ा मंच होगा.

Photo Credit: @X(Twitter)

बल्लेबाजों से भी मोर्कल की बड़ी अपील

एशिया कप टूर्नामेंट में टीम इंडिया के अभिषेक शर्मा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज लगातार लय में नहीं दिख रहा है. मोर्कल ने भी इस बात को माना है. उन्होंने कहा कि फाइनल में बल्लेबाजों को और बेहतर करना होगा. उन्होंने 10 ओवर के बाद तो बल्लेबाजों को और संभलकर तेजी से रन बनाने की कोशिश करनी होगी. हमें साझेदारी बनानी होगी. किसी नए बल्लेबाज के लिए तुरंत जानकर ताबड़तोड़ शॉट खेलना आसान नहीं होता है.

गेंदबाजों को भी दी नसीहत

मोर्कल ने पाकिस्तान से फाइनल से पहले अपने गेंदबाजों को भी नसीहत दे दी है. उन्होंने कहा कि हमें पहले 6 ओवर फिर 10 को लेकर रणनीति बनानी होगी. मोर्कल ने कहा कि हमें अपनी लाइन, लेंथ पर मेहनत करनी होगी. पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि बीच के ओवरों में विपक्षी टीम पर दबाव बनाना होगा. यहां यॉर्कर और गेंजबाजी में मिश्रण करना होगा.