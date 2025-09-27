IND vs PAK Final: भारत-पाकिस्तान फाइनल को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही Memes की बरसात, बन रहे ऐसे Jokes

India vs Pakistan Asia Cup Final: भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है, जिसमें फैंस को उम्मीद है कि एक बार फिर टीम इंडिया 'ऑपरेशन अटैक' में पाकिस्तान को धूल चटाएगी. इस मैच को लेकर सोशल मीडिया पर फैन्स काफी उत्सुक हो गए हैं. फैन्स मीम्स शेयर कर इस मैच को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं. भारतीय फैन्स का मानना है कि पाकिस्तानी टीम, भारत के सामने कहीं नहीं टिकेगा.

सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात

I BET NO ONE WILL SCROLL DOWN WITHOUT LIKING THIS GOATED PIC 🥵🇮🇳. #INDvsPAK

This is how Pakistan team has made their way INTO THE FINALS .



See you India in Asia Cup Final . #AsiaCup2025 #PAKvsBAN #PakVsInd

भारत ने दो बार हराया है पाकिस्तान को

भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को अब तक दो बार पटखनी दी है. 14 सितंबर को टीम इंडिया ने पाकिस्तान के विरुद्ध 7 विकेट से मैच जीता था, जबकि 21 सितंबर को उसने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक के साथ खिताब अपने नाम करना चाहेगी.

'टी-20 में भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK t20 head to head ind vs pak)

भारत और पाकिस्तान की टीमें साल 2007 से अब तक कुल 15 टी20 मैच खेली हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 11 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तान ने 3 मैच जीते. इसके अलावा, एक टाई मुकाबला भी भारत के पक्ष में रहा. दोनों देशों के बीच 14 सितंबर 2007 को पहली बार टी20 मैच खेला गया था. वर्ल्ड कप का यह मैच टाई हुआ, जिसे बॉल आउट में टीम इंडिया ने जीता. इसके बाद दोनों देश टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में उतरे, जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की.