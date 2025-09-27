विज्ञापन
IND vs PAK Final: भारत-पाकिस्तान फाइनल को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही Memes की बरसात, बन रहे ऐसे Jokes

IND vs PAK, Asia Cup Final: भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को अब तक दो बार पटखनी दी है. 14 सितंबर को टीम इंडिया ने पाकिस्तान के विरुद्ध 7 विकेट से मैच जीता था

IND vs PAK, Asia Cup Final: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला
  • IND vs PAK के बीच एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाना है, जिसमें भारत जीत की उम्मीद रखता है
  • टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को अब तक दो बार हराकर अपने प्रदर्शन को मजबूत किया है
  • भारत ने 14 सितंबर को सात विकेट से और 21 सितंबर को छह विकेट से पाकिस्तान को हराया था
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs Pakistan Asia Cup Final: भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है, जिसमें फैंस को उम्मीद है कि एक बार फिर टीम इंडिया 'ऑपरेशन अटैक' में पाकिस्तान को धूल चटाएगी. इस मैच को लेकर सोशल मीडिया पर फैन्स काफी उत्सुक हो गए हैं. फैन्स मीम्स शेयर कर इस मैच को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं. भारतीय फैन्स का मानना है कि पाकिस्तानी टीम, भारत के सामने कहीं नहीं टिकेगा. 

सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात

भारत ने दो बार हराया है पाकिस्तान को

भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को अब तक दो बार पटखनी दी है. 14 सितंबर को टीम इंडिया ने पाकिस्तान के विरुद्ध 7 विकेट से मैच जीता था, जबकि 21 सितंबर को उसने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक के साथ खिताब अपने नाम करना चाहेगी.

'टी-20 में भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK t20 head to head ind vs pak)

भारत और पाकिस्तान की टीमें साल 2007 से अब तक कुल 15 टी20 मैच खेली हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 11 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तान ने 3 मैच जीते. इसके अलावा, एक टाई मुकाबला भी भारत के पक्ष में रहा. दोनों देशों के बीच 14 सितंबर 2007 को पहली बार टी20 मैच खेला गया था. वर्ल्ड कप का यह मैच टाई हुआ, जिसे बॉल आउट में टीम इंडिया ने जीता. इसके बाद दोनों देश टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में उतरे, जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की.

