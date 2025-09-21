विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: क्या और नीचे उतरने के फिराक में है पाकिस्तान, अलग संदेश भेजने के लिए करेगा भारत के खिलाफ मैच का इस्तेमाल!

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super Four:

Read Time: 2 mins
Share
IND vs PAK: क्या और नीचे उतरने के फिराक में है पाकिस्तान, अलग संदेश भेजने के लिए करेगा भारत के खिलाफ मैच का इस्तेमाल!
India vs Pakistan Asia Cup 2025 super four
  • PCB के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी का भारत-पाक मैच से पहले प्रैक्टिस मैदान पर पहुंचना विवादों को बढ़ा रहा है
  • पाकिस्तान टीम की कोशिश मैच में जीत के साथ राजनीतिक संदेश देने पर भी केंद्रित नजर आ रही है
  • कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारत-पाक मैच के बाद हाथ न मिलाकर आतंकवादी हमले के पीड़ितों का समर्थन किया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super Four: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नक़वी के मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान के  प्रेक्टिस मैदान पर पहुंचने के वाकये ने विवादों को और तूल दे दी है. पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया भी इसे लेकर तरह-तरह के रिपोर्ट कर रहा है. पाकिस्तान भारत से इस मैच को जीतने के लिए तरह-तरह की कोशिश कर रहा है. लेकिन साथ ही मैच पर फोकस ना रहे इसके लिए भी एड़ी चोटी का दम लगाता दिख रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान एशिया कप सुपर फोर मैच का इस्तेमाल एक "राजनीतिक संदेश" भेजने के लिए भी कर सकता है.

इसे लेकर अटकलबाजियां भी तेज हो गई हैं. ज़ाहिर तौर पर अटकलें पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी की पाकिस्तान खिलाड़ियों के प्रैक्टिस में अचानक हुई मुलाकात के बाद तेज़ हो गईं. वहां नक़वी ने कोच माइक हेसन के साथ गहन- इंटेंस चर्चा की। कुछ खिलाड़ियों को "6-0" का नारा लगाकर उनकी प्रोपोगेंडा की पुरानी आदतों का सहारा लेते भी देखा गया. ज़ाहिर तौर पर ये क्रिकेट नहीं है और पाकिस्तान का फोकस भी क्रिकेट मैच पर तो नहीं लग रहा है.

 ग्रुप स्टेज पर भारत पाकिस्तान मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव का हाथ न मिलाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और  पाकिस्तानी टीम को इतना खटक गया है कि वह लगातार सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का सन्देश सं यमित तौर पर अप्रैल में पाकिस्तान द्वारा समर्थित पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए 26 पीड़ितों के परिवारों के समर्थन में था. इसके बाद पीसीबी ने टूर्नामेंट से हटने पर विचार किया और धमकी तक दे डाली था जब आईसीसी ने उनके मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग को खारिज कर दिया. 

वैसे कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने आईसीसी से बात की है ताकि मैच अधिकारियों को खेल में राजनीतिक तत्वों से बचने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जा सके. पाकिस्तान द्वारा टूर्नामेंट का बहिष्कार करने की धमकी के बाद आख़िरकार एक घंटे की देरी के साथ यूएई के खिलाफ अपना मैच खेला जा सका था. इसलिए मैदान के क्रिकेट और मैदान के बाहर हो रहे तमाम तरह के खेल के बीच विवादों का बवंडर हर बार बड़ा होता दिख रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Suryakumar Ashok Yadav, Salman Ali Agha, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com