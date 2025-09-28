IND vs PAK: फाइनल में भी पाकिस्तान ने चली 'नापाक' चाल, BCCI ने ऐसे दिया मुहतोड़ जवाब

Why Two Different Presenters at Toss Snap Interviews Asia Cup Final: वो कहते हैं न की किसी का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है इसका उदहारण पाकिस्तान टीम से बढ़िया कोई नहीं हो सकता है. भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल खेला गया जो 41 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ, लेकिन इस मुकाबले से भी पहले पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आया और मैदान पर कुछ ऐसा दिखा जो इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिला था. एशिया कप के मेगा फाइनल से पहले भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच तल्खी जारी रही और दो होस्ट भारत के रवि शास्त्री और पाकिस्तान के वकार यूनिस ने टॉस के दौरान कप्तानों का इंटरव्यू लिया.

टॉस प्रेजेंटेशन को लेकर ऐसी थी तैयारी

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार है कि दो पूर्व खिलाड़ियों ने टॉस का साक्षात्कार लिया क्योंकि खिताबी मुकाबले की तैयारियों के बाद पाकिस्तान भारतीय होस्ट रवि शास्त्री से बात नहीं करना चाहता था. पता चला है कि होस्ट में से रवि शास्त्री, जिन्होंने टूर्नामेंट के पहले दो भारत-पाक मैचों में टॉस प्रेजेंटेशन दिया था, उनको टॉस के बाद सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा दोनों से बात करने का काम सौंपा गया था.

अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान

टॉस को लेकर पहले से तैयारी थी की रवि शास्त्री ही इस टूर्नामेंट में पिछले दो मुकाबलों की तरह टॉस को होस्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की ओर से एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) को एक अलग होस्ट की नियुक्ति का अनुरोध भेजा गया था. जब एसीसी ने बीसीसीआई से अनुरोध किया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि शास्त्री की जगह कोई और नहीं ले सकता.

PCB के खिलाफ BCCI के कड़े रुख पर निकाला गया बीच का रास्ता

एक बीच समाधान के रूप में, यह तय किया गया कि पाकिस्तानी कप्तान सलमान अपने देश के दिग्गज तेज गेंदबाज वकार से बात करेंगे, जबकि सूर्या भारत के पूर्व मुख्य कोच शास्त्री से बात करेंगे. इसके अलावा, परंपरा से हटकर, सलमान ने ट्रॉफी की शूटिंग अपने भारतीय कप्तान के साथ करने के बजाय अकेले की.

बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार, एसीसी ने उन्हें टॉस फोटोशूट के बारे में कभी सूचित नहीं किया था. गौरतलब है कि बारबाडोस में 2024 टी20 विश्व कप फाइनल के दौरान भी, भारत और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान रोहित शर्मा और एडेन मारक्रम के साथ कोई फोटोशूट नहीं हुआ था.

(PTI इनपुट के साथ)