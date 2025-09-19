विज्ञापन
Ind vs Oman Free Live Telecast: यहां देख सकते हैं बिल्कुल Free में इंडिया-ओमान के बीच मुकाबला

Free Live Telecast IND vs OMAN Asia Cup 2025: भारत ने यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान का शानदार आगाज किया था और इस समय ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल (Asia Cup 2025 Points Table) में शीर्ष पायदान पर है.

  • भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का आखिरी लीग मुकाबला शेख जायद स्टेडियम, आबू धाबी में खेला जाएगा
  • टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में यूएई और पाकिस्तान को हराकर ग्रुप-ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है
  • ओमान टीम ने शुरुआती दोनों मैच हारकर खिताबी दावेदारी से बाहर हो चुकी है
India vs Oman Match Free Live Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान (IND vs OMAN Free Live Telecast) भारतीय टीम आज एशिया कप 2025 के अपने आखिरी लीग मुकाबले में ओमान के खिलाफ आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में उतरेगी जहां वो सुपर-4 चरण से पहले अपनी तैयारियों को परखेगी. भारतीय टीम की कोशिश जीत की हैट्रिक लगाते हुए अगले दौर में पहुंचने की होगी. इसी के साथ ओमान के खिलाफ टीम इंडि़या अपनी बल्लेबाजी को और धार देने की कोशिश करेगी जिसके लिए उसे टॉस जितना होगा और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेना होगा. भारत ने टी20 फॉर्मेट में अब तक कभी ओमान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन टीम इंडिया के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उसके सामने ओमान की टीम बेहद कमजोर नजर आती है. ऐसे में शुक्रवार को खेले जाने वाले मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है.

भारतीय टीम इस समय ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल (Asia Cup 2025 Points Table IND vs OMAN) में शीर्ष पायदान पर है. भारत ने यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान का शानदार आगाज किया था. इसके बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा. दूसरी ओर, ओमान की टीम शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाकर खिताबी रेस से बाहर है. इस टीम ने पाकिस्तान के विरुद्ध 93 रन से हार का सामना किया, जिसके बाद यूएई ने उसे 42 रन से शिकस्त दी.

फ्री में कहां देखें भारत-ओमान मुकाबला (Where to Watch India vs Oman Match Live Telecast)

बता दें कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास एशिया कप 2025 के प्रसारण अधिकार हैं और यह केबल टीवी या डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा. वहीं, एशिया कप 2025 का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी उपलब्ध होगा, लेकिन केवल भारत के मैचों को ही डीडी फ्री डिश पर देख पाएंगे. एशिया कप 2025 का फाइनल भी डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ताओं के लिए डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर उपलब्ध होगा.

फैन कोड पर भी देख सकते हैं एशिया कप के मैच (Where To Watch Asia Cup Matches)

एशिया कप के मैच आप फैन कोड पर भी देख सकते हैं. इस एप को डाउनलोड करके आप मैच का मजा भारत में ले सकते हैं. बता दें कि अगर आपको एक मैच को देखना है तो इसके लिए आपको 25 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, पूरा एशिया कप का पैकेज लेना है तो 189 रन रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

