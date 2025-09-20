Sale शुरू होने से पहले ही पाएं बंपर छूट, जानें Amazon की Early Deals में क्या है खास

विज्ञापन
Amazon ने इस साल की Great Indian Festival Sale 2025 की धमाकेदार शुरुआत 'Early Deals' के साथ कर दी है, जो शॉपिंग लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं. मुख्य सेल से पहले ही आपको मिल रही हैं बेजोड़ छूट, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और लिमिटेड टाइम डील्स. स्मार्टफोन से लेकर फैशन, होम अप्लायंसेज़ से लेकर ग्रॉसरी तक, हर कैटेगरी में है कुछ खास.

'Early Deals' में शुरू हुआ ऑफर्स का धमाका; Photo Credit: Amazon

Amazon की सबसे बड़ी सेल Great Indian Festival 2025 बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है. और इस बार यह पहले से कहीं ज़्यादा धमाकेदार, स्मार्ट और शानदार है. 23 सितंबर से शुरू हो रही इस मेगा सेल में प्राइम मेंबर्स को 22 सितंबर से एक्सक्लूसिव अर्ली एक्सेस मिलेगा. चाहे आप नया स्मार्टफोन लेना चाहें, दिवाली के लिए घर सजाना हो या अपनी वार्डरॉब को रिफ्रेश करना हो, Amazon पर हर किसी के लिए कुछ खास है. 

Amazon ने इस साल की Great Indian Festival Sale 2025 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज़ में 'Early Deals' के साथ कर दी है, जो मुख्य सेल से पहले ही कस्टमर्स को बेजोड़ ऑफर्स का लाभ उठाने का मौका देती है. यह पहल खासतौर पर उन स्मार्ट शॉपर्स के लिए है जो सबसे पहले बेस्ट डील्स पर हाथ मारना चाहते हैं. आइए जानें इस सेल में क्या-क्या खास है:

'Early Deals' में स्मार्टफोन, लैपटॉप, फैशन, ब्यूटी, होम अप्लायंसेज़, ग्रॉसरी और Amazon डिवाइसेज़ पर भारी छूट दी जा रही है.

इस Sale में हर कैटेगरी में बंपर डील्स मौजूद है 

  • स्मार्टफोन: iPhone 15, Galaxy Z Fold 6 जैसे फ्लैगशिप फोन्स पर 40% तक की छूट
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज़: 80% तक की छूट
  • होम अप्लायंसेज़ और स्मार्ट टीवी: 65% तक की छूट
  • फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स: 80% तक की छूट
  • ग्रोसरी और बेबी केयर: 70% तक की छूट
  • Amazon डिवाइसेज़ (Echo, Kindle): एक्सक्लूसिव ऑफर्स


प्राइम मेंबर्स को मिल रहा है VIP ट्रीटमेंट


 

Amazon Prime यूज़र्स को मिल रहा है 24 घंटे पहले सेल एक्सेस, जिससे वे सबसे हॉट डील्स पर सबसे पहले हाथ मार सकते हैं. "प्राइम धमाका ऑफर्स" और लाइटनिंग डील्स सिर्फ उनके लिए. साथ ही, उन्हें मिलती है फास्ट डिलीवरी और प्रायोरिटी कस्टमर सर्विस. अगर आप अभी तक प्राइम मेंबर नहीं हैं, तो अब अपग्रेड करने का सही मौका है. 


प्राइम के साथ इन चीज़ों का भी उठाएं मज़ा: 

  • तेज़ और फ्री डिलीवरी: लाखों वस्तुओं पर उसी दिन, एक दिन और दो दिन की डिलीवरी का आनंद लें
  • पॉपुलर फ़िल्में और शो: नई रिलीज़, अवार्ड विनिंग अमेज़न ओरिजिनल, अपने पसंदीदा डिवाइस पर अपनी पसंदीदा फ़िल्में देखें 
  • स्पेशल डील्स और सेविंग्स: हज़ारों चीज़ों पर डेली डील्स का आनंद लें और प्राइम डे जैसे स्पेशल सेविंग इवेंट्स का लाभ उठाएं 
  • प्राइम म्यूज़िक: Ad-फ्री टॉप पॉडकास्ट की सबसे बड़ी लिस्ट प्राप्त करें और अमेज़न म्यूज़िक पर किसी भी कलाकार, एल्बम या प्लेलिस्ट को शफ़ल प्ले करें
  • प्राइम गेमिंग: हर महीने गेम, ट्विच चैनल सब्सक्रिप्शन और अन्य गेमिंग लाभ प्राप्त करें


बैंक ऑफर्स और पेमेंट बेनिफिट्स

  • Amazon Pay Later: ₹60,000 तक का इंस्टेंट क्रेडिट
  • SBI कार्ड: 10% इंस्टेंट डिस्काउंट
  • Prime Rewards Gold Program: 5% तक का कैशबैक
  • गिफ्ट कार्ड्स: ₹250 तक कैशबैक, 15 करोड़ प्रोडक्ट्स पर वैलिड
  • ट्रैवल डील्स: होटल्स पर 40%, फ्लाइट्स और बसों पर 15% तक की छूट
  • GST सेविंग्स: बिजनेस यूज़र्स के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स

FAQs

सवाल 1: Amazon Great Indian Festival 2025 कब शुरू हो रही है?
जवाब: यह सेल 23 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है, जबकि प्राइम मेंबर्स को 22 सितंबर से अर्ली एक्सेस मिलेगा.

सवाल 2: इस सेल में कौन-कौन से प्रोडक्ट्स पर छूट मिल रही है?
जवाब: स्मार्टफोन, लैपटॉप, फैशन, ब्यूटी, होम अप्लायंसेज़, ग्रॉसरी और Amazon डिवाइसेज़ पर भारी छूट मिल रही है.

सवाल 3: क्या प्राइम मेंबर्स को कोई अतिरिक्त फायदा मिलता है?
जवाब: हां, प्राइम मेंबर्स को 24 घंटे पहले सेल एक्सेस, लाइटनिंग डील्स और तेज़ डिलीवरी जैसी सुविधाएं मिलती हैं.
 


इस बार की Amazon Early Deals Sale सिर्फ शॉपिंग नहीं, एक स्मार्ट एक्सपीरियंस है. अगर आप प्राइम मेंबर हैं, तो ये मौका और भी खास है. तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सेल आपके बजट में स्टाइल, टेक्नोलॉजी और जरूरतों का परफेक्ट मेल लेकर आई है.
 

Amazon Great Indian Festival Sale 2025, Amazon Great Indian Festival 2025, Amazon Great Indian Festival 2025 Sale, Amazon Sale, Smartphone Sale
