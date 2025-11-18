विज्ञापन
India A vs Oman A LIVE Streaming: वैभव सूर्यवंशी फिर काटेंगे गदर, जानें कहां देख पाएंगे इंडिया ए ओमान ए का मैच लाइव

India A vs Oman Asia Cup Rising Stars 2025 Live Streaming: इंडिया ए टीम मंगलवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ओमान से भिड़ेगी. भारत के सेमीफाइनल की उम्मीदों के लिहाज से यह मुकाबला काफी अहम है.

India vs Oman LIVE Telecast, Asia Cup Rising Stars 2025 LIVE Streaming: इंडिया ए का सामना ओमान ए से

India A (IND A) vs Oman (OMA) Asia Cup Rising Stars 2025 Match Live Cricket Streaming: पाकिस्तान शाहीन के हाथों 8 विकेट से करारी शिकस्त के बाद, जितेश शर्मा की अगुवाई वाली भारत 'ए' टीम मंगलवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ओमान के खिलाफ एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में जगह बनाने की कोशिश करेगी. वैभव सूर्यवंशी, जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, उन पर फिर फैंस की नजरें होंगी. सूर्यवंशी पहले ही शतक ठोक चुके हैं. पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने आक्रमक पारी खेली थी. ऐसे में एक बार फिर उन पर नजरें होंगी. पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ए पहली बल्लेबाजी करते हुए महज 136 रनों पर सिमट गई थी. जिसके बाद पाकिस्तान शाहीन ने महज 13.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था. 

कब होगा मकाबला?

भारत 'ए' का सामना ओमान ए से मंगलवार 18 नवंबर को होगा.

कहां होगा मैच?

भारत 'ए' बनाम ओमान एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 मैच कतर के दोहा में वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा.

कितने बजे होगा शुरू

भारत 'ए' बनाम ओमान एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा. टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

कहां देख पाएंगे लाइव

भारत 'ए' बनाम ओमान एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी चैनलों पर किया जाएगा.

कहां देख पाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग

भारत ए बनाम ओमान एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 मैच का सीधा प्रसारण सोनी लिव और फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर किया जाएगा.

ऐसी है दोनों टीमें

भारत 'ए': प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान) (विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, विजय कुमार वैश्य, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा.

ओमान: हम्माद मिर्जा (कप्तान), सुफियान यूसुफ (विकेटकीपर), करण सोनावले, वसीम अली, आर्यन बिष्ट, नारायण सैशिव, ज़िक्रिया इस्लाम, मुज़ाहिर रज़ा, शफीक जान, समय श्रीवास्तव, जय ओडेद्रा, पृथ्वीकुमार माची, हसनैन शाह, शुएब अल बलुशी, उबैद उल्लाह, एमडी यूसुफ.

India A, Oman, Cricket
