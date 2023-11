India vs New Zealand Semi-Final: कोहली-रोहित के पास इतिहास रचने का मौका, बुमराह भी करिश्मा करने के करीब

IND vs NZ record: आजके मैच में भी बन सकते हैं कई रिकॉर्ड

India vs New Zealand Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच (India vs New Zealand, 1st Semi-Final) वानखेड़े में (Wankhede Stadium, Mumbai) पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. भारतीय टीम का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में शानदार रहा है. ऐसे में उम्मीद है कि टीम इंडिया आज भी कमाल करेगी और सेमीफाइनल मैच जीतकर फाइनल में पहुंचेगी. आजके मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहेगी. बता दें कि नॉकआउट मुकाबले में भारतीय टीम हमेशा से न्यूजीलैंड से पीछे रही है. ऐसे में आज देखना होगा कि क्या टीम इंडिया अपना पुराने इतिहास को बदल पाएगी या नहीं, 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत को न्यूजीलैंड ने हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था. बता दें कि आजके मैच में भी कई रिकॉर्ड निशाने पर होंगे.