IND vs NZ, Final: इन खिलाड़ियों के बीच होगी कांटे की टक्कर, मचेगा गदर, एक पल में पलट सकते हैं मैच

Key player battles to watch out in Final, IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ, Champions Trophy 2025) के बीच रविवार को यूएई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच से पहले देश में बड़े उत्साह का माहौल है. लोग अलग अलग शहरों में भारत के जीत की प्रार्थना कर रहे हैं. वहीं, फाइनल में आज इन खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर होगी. खासकर केन विलियमसन और रचिन रविंद्र को कौन सा गेंदबाज आउट करेगा. यह देखना काफी दिलचस्प होगा. इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती पर सबकी नजर रहेगी. चक्रवर्ती ने पीछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने का कमाल किया था.

केन विलियमसन vs वरुण चक्रवर्ती (Kane Williamson vs Varun Chakaravarthy)

केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के सबसे धाकड़ बल्लेबाज हैं. विलियमसन का वरुण चक्रवर्ती के साथ मुकाबला दिलचस्प होने वाला है. चक्रवर्ती भारत के सबसे बडे़ एक्स फैक्टर हैं और रोहित, वरूण का इस्तेमाल रचिन रविंद्र और विलियमसन के खिलाफ जरूर करेंगे. वनडे में विलियमसन का लेग स्पिनरों के खिलाफ औसत 42.86 का रहा है, जो दर्शाता है कि वह इस चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं. ऐसे में दोनों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है.

रचिन रविंद्र vs मोहम्मद शमी (Mohammed Shami vs Rachin Ravindra)

रचिन रविंद्र एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़ी पारी खेलने में माहिर हैं. ऐसे में भारतीय टीम चाहेगी कि उनका विकेट जल्द से जल्द मिल जाएं. ऐसे में शुरुआत में ही मोहम्मद शमी को जोर लगाना होगा. मोहम्मद शमी ने पूरे टूर्नामेंट में नई गेंद से महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाते हुए भारत के गेंदबाजी आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. शमी ने न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज रचिन रवींद्र को वनडे में तीन पारियों में दो बार आउट करने में सफल रहे हैं. शमी बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ खास तौर पर प्रभावी रहते हैं. उन्होंने 101 पारियों में 27.98 की औसत से 62 विकेट अपने नाम किए हैं. मैच में उनकी नई गेंद की भूमिका अहम होगी.

मिचेल सेंटनर vs विराट कोहली (Mitchell Santner vs Virat Kohli)

मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड के सबसे बेहतरीन स्पिनर हैं. ऐसे में फाइनल में मिचेल सेंटनर और कोहली के बीच मुकाबला देखना काफी दिलचस्प होने वाला है. मिचेल सेंटनर की बाएं हाथ की स्पिन इस टूर्नामेंट में काफी प्रभावी रही है, खास तौर पर बीच के ओवरों में. सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका तीन विकेट लेना सबसे खास रहा था. अब फाइनल में कोहली और सेंटनर के बीच दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी. विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं. ऐसे में सेंटनर, कोहली को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे. बता दें कि वनडे में मिचेल सैंटनर के खिलाफ विराट कोहली ने अब तक कुल 259 गेंद का सामना किया है और 69.5 की स्ट्राइक रेट से 180 रन बनाए हैं. वहीं, सेंटनर के खिलाफ कोहली असहज भी नजर आते हैं. सेंटनर के खिलाफ कोहली डॉट गेंद ज्यादा खेलते हैं.

रोहित शर्मा vs मैट हेनरी (Rohit Sharma vs Matt Henry)

रोहित शर्मा और मैट हेनरी के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा. रोहित हाल के समय में तेजी से रन बनाते हैं. उनका अब एक ही काम है कि वो क्रीज पर जाते हैं और तेजी से रन बनाकर बाकी के दूसरे बल्लेबाजों पर से दवाब हटा देते हैं .इस फाइनल मैच में भी रोहित तेजी से रन बनाने की भरसक कोशिश करेंगे. ऐसे में मैट हेनरी आज रोहित को जल्द से जल्द पवेलियन भेजने की कोशिश करेंगे. रोहित का का न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी रिकॉर्ड अच्छा है.कीवी टीम के खिलाफ खेले गए 30 वनडे मैचों में रोहित ने 36.92 की औसत से 997 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्द्धशतक शामिल है. बता दें कि हेनरी के खिलाफ रोहित ने अबतक वनडे में 59 गेंद का सामना किया जिसमें रोहित ने 59 रन बनाए हैं. रोहित को मैट हेनरी ने दो बार आउट करने में सफलता हासिल की है. हेनरी के खिलाफ रोहित ने 100.0 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने में सफलता हासिल करने में सफल रहे हैं.