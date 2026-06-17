India vs Netherlands Women LIVE Score, ICC Women's T20 World Cup 2026 Match Updates: महिला वनडे वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दिलाई है. बता दें, दोनों ही टीमें इस मुकाबले में एक-एक बदलाव के साथ उतरी हैं. पिछले मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद भारत की कोशिश इस मैच में नीदरलैंड्स को बड़े अंतर से हराकर अपना नेट रन रेट बेहतर करने की होगी. (LIVE SCORECARD)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, यस्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा

नीदरलैंड्स: हीथर सीगर्स, फेबे मोलकेनबोअर, बैबेट डी लीडे (विकेटकीपर/कप्तान), स्टेरे कालिस, रॉबिन रिज्के, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस ज़्विलिंग, मर्थे वैन डेन राड, कैरोलिन डी लैंग, सिल्वर सीगर्स, इसाबेल वोनिंग