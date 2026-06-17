India vs Netherlands Women LIVE Score, ICC Women's T20 World Cup 2026 Match Updates: महिला वनडे वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दिलाई है. बता दें, दोनों ही टीमें इस मुकाबले में एक-एक बदलाव के साथ उतरी हैं. पिछले मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद भारत की कोशिश इस मैच में नीदरलैंड्स को बड़े अंतर से हराकर अपना नेट रन रेट बेहतर करने की होगी. (LIVE SCORECARD)
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत: शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, यस्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा
नीदरलैंड्स: हीथर सीगर्स, फेबे मोलकेनबोअर, बैबेट डी लीडे (विकेटकीपर/कप्तान), स्टेरे कालिस, रॉबिन रिज्के, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस ज़्विलिंग, मर्थे वैन डेन राड, कैरोलिन डी लैंग, सिल्वर सीगर्स, इसाबेल वोनिंग
INDW vs NEDW Live score: भारत 100 के करीब
भारत का स्कोर 100 के करीब है. अगर टीम इंडिया ऐसे ही खेलते रही तो वो आसानी से 200 का स्कोर पार कर जाएगी. पिछले ओवर से 13 रन आए हैं. बीते तीन ओवरों में भारत ने 26 रन बटोरे हैं. भारत का नेट रन रेट 10 के करीब बना हुआ है. दोनों ही भारतीय बल्लेबाज अपने-अपने अर्द्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि क्या शतरीय साझेदारी होती है.
9.0 ओवर: भारत 85/0
INDW vs NEDW Live score: पावरप्ले पूरा
पावरप्ले पूरा हुआ और भारतीय टीम ने 59 रन बटोरे हैं. पिछले ओवर में उन्होंने 11 रन बटोरे हैं. यह भारत का पावरप्ले का वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर है. शेफाली और मंधाना, दोनों ही क्रीज पर जम सी चुकी हैं और धीरे-धीरे अपने अर्द्धशतक की ओर बढ़ रही हैं.
6.0 ओवर: भारत 59/0
INDW vs NEDW Live score: 50 के करीब भारत का स्कोर
भारत का स्कोर 50 के करीब है. मंधाना ने दो चौके लगाए हैं पिछले ओवर में. ओवर की पहली ही गेंद पर मंधाना ने चौका लगाया था, जबकि ओवर की तीसरी गेंद पर फिर बाउंड्री लगाई. भारत का रन रेट 10 के करीब है. दोनों ही बल्लेबाज आज रन बना रहे हैं. भारत और हॉलैंड पहली बार भिड़ रहे हैं. पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी हैं और मौसम भी. पिछले ओवर से 10 रन आए हैं.
5.0 ओवर: भारत 48/0
INDW vs NEDW Live score: चौंकों में डील कर रहीं शेफाली
एक छोर से मंधाना है तो दूसरे छोर से शेफाली और दोनों ही बल्लेबाज चौकों में डील कर रहे हैं. पिछले ओवर में शेफाली ने तीन चौके लगाए हैं. पिछले ओवर से 12 रन आए हैं. पावरप्ले के अब दो ओवर बाकी हैं और टीम इंडिया की कोशिश इसमें 60 से अधिक रन बटोरने की होगी.
4.0 ओवर: भारत 38/0
INDW vs NEDW Live score: भारत की तूफानी शुरुआत
शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने शुरुआती ओवरों से ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरु की है. पहले ओवर में शेफाली ने पांचवीं गेंद पर चौका जड़ा तो मंधाना ने दूसरे ओवर में तीन बाउंड्री लगाई. दो ओवर में भारत ने 23 रन बटोरे, जिसमें दूसरे ओवर से 14 रन आए हैं. दोनों की कोशिश पावरप्ले के अंदर तेजी से रन बटोरते हुए, मैच का रूख तय करने की होगी.
2.0 ओवर: भारत 23/0
India vs Netherlands Women LIVE Updates: नीदरलैंड्स ने जीता टॉस
भारत के खिलाफ नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय महिला टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. टॉस के दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया है कि वह एक एक बदलाव के साथ उतरी हैं. अंरूधती को आज आराम दिया गया है, जबकि नंदनी शर्मा की वापसी हुई है. वहीं नीदरलैंड्स ने भी एक बदलाव किया है.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत: शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, यस्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा
नीदरलैंड्स: हीथर सीगर्स, फेबे मोलकेनबोअर, बैबेट डी लीडे (विकेटकीपर/कप्तान), स्टेरे कालिस, रॉबिन रिज्के, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस ज़्विलिंग, मर्थे वैन डेन राड, कैरोलिन डी लैंग, सिल्वर सीगर्स, इसाबेल वोनिंग