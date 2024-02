India vs England Live Score, 4th Test Match Day 3: ध्रुव जुरेल और कुलदीप के बीच हुई 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी

IND vs ENG LIVE Updates, 4th Test Match Day 3: भारत बनाम इंग्लैंड, चौथा टेस्ट, तीसरा दिन

India vs England Live Score, 4th Test Match Day 3: चौथे टेस्ट मैच (IND vs ENG) के तीसरे दिन के पहले सत्र में कुलदीप और ध्रुव जुरेल शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. दोनों के बीच 50 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप हो गई है. बता दें कि इंग्लैंड ने पहली पारी में 353 रन बनाए हैं. लेकिन भारत की बल्लेबाजी पहली पारी में औसत रही जिसके कारण जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ था तो भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 219 रन बनाए थे. भारत अभी इंग्लैंड से 134 रन पीछे है. क्रीज पर जुरेल 30 और कुलदीप 17 रन बनाकर खेल रहे हैं. शोएब बशीर ने अबतक 4 विकेट चटका लिए हैं. (LIVE SCORE)

LIVE UPDATES: India vs England Live Score | IND vs ENG Live Straight from ( JSCA International Stadium Complex, Ranchi)

Feb 25, 2024 09:53 (IST) India vs England Live: कुलदीप और जुरेल के बीच अर्धशतकीय साझेदारी

ध्रुव जुरेल और कुलदीप के बीच अबतक आठवें विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी हो गई है. इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ झलक रही है.

Feb 25, 2024 09:47 (IST) India vs England Live Score: ध्रुव जुरेल और कुलदीप की संभली हुई बल्लेबाजी

दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं. अबतक इंग्लैंड को कोई मौका नहीं मिला है. कुलदीप अपनी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित कर रहे हैं. उन्होंने कुल 89 गेंद का सामना कर लिया है.

Feb 25, 2024 09:34 (IST) India vs England Live Score: तीसरे दिन का खेल शुरू

तीसरे दिन का खेल शुरू हो गया है. ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव क्रीज पर है. दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि स्कोर को ज्यादा से ज्यादा आगे ले जाया जा सके.

