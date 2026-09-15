रोहित शर्मा-विराट कोहली का जलवा बरकरार, टी20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-5 बल्लेबाज

अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम पहले स्थान पर काबिज हैं. बाबर ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4596 रन बनाए हैं और वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस खास सूची में भारत के दिग्गज रोहित शर्मा 4231 रन के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद हैं, जबकि इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर करीब 4212 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं.

भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली 4188 रन के साथ चौथे स्थान पर बने हुए हैं. विराट ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कई यादगार पारियां खेली हैं और लंबे समय तक भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ रहे हैं. वहीं, आयरलैंड के अनुभवी ओपनर पॉल स्टर्लिंग 3895 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं. इन पांच बल्लेबाजों ने टी20 क्रिकेट में अपनी लगातार शानदार बल्लेबाजी से अलग पहचान बनाई है.

रैंक खिलाड़ी देश रन 1 बाबर आजम पाकिस्तान 4596 2 रोहित शर्मा भारत 4231 3 जोस बटलर इंग्लैंड 4212 4 विराट कोहली भारत 4188 5 पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड 3895

इसी बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज भी चर्चा में है. भारतीय टीम ने पहले टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी. दूसरे मुकाबले में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. हालांकि, भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ बाकी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकता है.

पहले टी20 में भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 32 गेंदों में 82 रन की विस्फोटक पारी खेली थी, जबकि ईशान किशन ने 42 रन बनाए थे. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटककर जीत में अहम भूमिका निभाई थी. दूसरी ओर, अफगानिस्तान के लिए अजमतुल्लाह उमरजई ने 64 रन की जुझारू पारी खेली थी, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके थे.