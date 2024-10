हांगकांग सिक्स-ए-साइड टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान, रॉबिन उथप्पा करेंगे कप्तानी

हांगकांग में बहुत ही लंबे समय बाद एक बाद फिर से सिक्स-ए-साइ़ड टूर्नामेंट की वापसी हो रही है. और पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को टीम का कप्तान बनाया गया है.यह टूर्नामेंट 1 से 3 नवंबर के बीच वांग रोड क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 12 टीमें भाग लेंगी. बल्लेबाजी और गेंदबाजी में प्रतिभा के मिश्रण के साथ, भारत टूर्नामेंट में अपना दूसरा खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगा. भारत ने आखिरी बार 2005 के संस्करण के दौरान एचके सिक्सेस जीता था. टूर्नामेंट 1992 में शुरू हुआ था और इस साल पुनर्जीवित होने से पहले आखिरी बार 2017 में आयोजित किया गया था.

टूर्नामेंट का 20वां संस्करण टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में 12 टीमों के बीच खेला जाएगा. अन्य भाग लेने वाली टीमों में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, हांगकांग, नेपाल, न्यूजीलैंड, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं.

इस प्रतियोगिता में पहले भी ब्रायन लारा, वसीम अकरम, शेन वार्न, सचिन तेंदुलकर, एम.एस. धोनी और अनिल कुंबले जैसे खेल के कई दिग्गज अपनी-अपनी टीमों के लिए खेल चुके हैं. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका पांच-पांच खिताब के साथ सबसे सफल टीमें हैं. टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है:

रॉबिन उथप्पा (कप्तान), केदार जाधव, स्टुअर्ट बिन्नी, मनोज तिवारी, शाहबाज नदीम, भरत चिपली, श्रीवत्स गोस्वामी (विकेटकीपक)

इस टूर्नामेंट का प्रारूप अनूठा है क्योंकि मैच छह खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच खेले जाते हैं. प्रत्येक मैच में प्रत्येक पक्ष के लिए अधिकतम पांच ओवर होते हैं, लेकिन खिताबी मुकाबले में प्रत्येक टीम पांच ओवर फेंकेगी, जिसमें आठ गेंदें होंगी, जबकि सामान्य मैचों में छह गेंदें फेंकी जाती हैं. विकेटकीपर को छोड़कर, क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य को एक ओवर फेंकना होगा, जबकि वाइड और नो-बॉल को दो रन के रूप में गिना जाएगा.



