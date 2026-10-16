पिछले 3 वनडे में 2 शतक, फिर भी यशस्वी जायसवाल बाहर, न्यूजीलैंड दौरे को लेकर चयनकर्ताओं पर बरसे फैंस

भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट और वनडे स्क्वॉड का ऐलान होते ही सबसे ज्यादा चर्चा यशस्वी जायसवाल को लेकर शुरू हो गई. टेस्ट टीम में जगह मिलने के बावजूद उन्हें वनडे स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर कई फैंस ने निराशा जताई और सवाल उठाए कि मौका मिलने पर रन बनाने के बावजूद जायसवाल लगातार सीमित ओवरों की योजनाओं से बाहर क्यों रखा गया है.

न्यूजीलैंड में होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए तेज गेंदबाज आकाश दीप और अंशुल कंबोज की भारतीय टीम में वापसी हुई है. वहीं, नियमित कप्तान शुभमन गिल के रेड-बॉल क्रिकेट (टेस्ट क्रिकेट) पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, श्रेयस अय्यर को वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों के लिए टीम का कप्तान बनाया गया है.

आकाश दीप हाल ही में लोअर-बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर से उबरने के बाद मैदान पर लौटे हैं. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने आखिरी बार 2025 के इंग्लैंड दौरे पर खेला था, जहां उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा था. वहीं, पिछले साल उसी दौरे पर मैनचेस्टर में अपने खराब डेब्यू के बाद अंशुल कंबोज को टीम से बाहर कर दिया गया था.

ऋषभ पंत को टीम में किया शामिल

हाल ही में अच्छा प्रदर्शन करने वाले गुरनूर बराड़ को टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है. ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनका खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा, क्योंकि वह अभी भी अपनी बाईं पसली की चोट से उबर रहे हैं. न्यूजीलैंड के इस दौरे पर, जिसमें सभी फॉर्मेट के मैच खेले जाने हैं, तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालने वाले जसप्रीत बुमराह केवल टेस्ट सीरीज का हिस्सा होंगे। टीम प्रबंधन और चयनकर्ता उनके वर्कलोड (काम के बोझ) को नियंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में भारत को अपने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैच खेलने हैं.

घुटने की चोट के कारण बुमराह अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ हुई पिछली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे. हालांकि, उन्होंने T20 फॉर्मेट के जरिए वापसी की और उस भारतीय टीम का हिस्सा रहे, जिसने इस महीने की शुरुआत में जापान में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था. पता चला है कि वह जल्द ही 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में रिपोर्ट करेंगे, जहां उनका मुख्य फोकस टेस्ट क्रिकेट (सबसे लंबे फॉर्मेट) के लिए अपने वर्कलोड को तैयार करने पर होगा। श्रेयस अय्यर आखिरी दो वनडे मैचों में कप्तानी करेंगे, कुमार कुशाग्र को पहली बार टीम में मौका मिला है.

फैंस ने जताई नाराजगी

स्क्वॉड के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्ट सामने आए, जिनमें दावा किया गया कि जायसवाल को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. फैंस ने याद दिलाया कि उन्होंने मिले मौकों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उनका चयन नहीं हुआ. कई पोस्ट में यह भी कहा गया कि टीम मैनेजमेंट फिलहाल अन्य खिलाड़ियों को प्राथमिकता देता नजर आ रहा है.

जायसवाल के हालिया वनडे आंकड़ों की चर्चा

फैंस की नाराजगी की एक वजह उनके हालिया वनडे प्रदर्शन को भी माना जा रहा है. सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे आंकड़ों के मुताबिक यशस्वी जायसवाल की पिछली तीन वनडे पारियां 116* (121), 4 (9) और 110* (86) रन की रही हैं. ऐसे में उनके सपोटर्स का मानना है कि उन्हें और अवसर मिलने चाहिए थे.

चयनकर्ताओं के फैसले को लेकर अटकलें

स्क्वॉड सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी शुरू हो गई कि चयनकर्ता वनडे टीम में अलग कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं. कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि ऋतुराज गायकवाड़ को भविष्य की योजनाओं में देखा जा रहा है, जबकि मध्यक्रम में तिलक वर्मा को अहम भूमिका देने की तैयारी है. हालांकि यह चर्चाएं फिलहाल सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं तक सीमित हैं.

टेस्ट क्रिकेट में कायम है भरोसा

भले ही जायसवाल को वनडे टीम में जगह नहीं मिली हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में टीम मैनेजमेंट का उन पर भरोसा बरकरार है. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली इस टीम में जायसवाल एक अहम बल्लेबाज के तौर पर मौजूद रहेंगे.

टेस्ट में शानदार रहा है रिकॉर्ड

यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ समय में भारत के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उन्होंने 31 टेस्ट मैचों में 2612 रन बनाए हैं. उनके नाम 7 शतक और 13 अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 214 रन है. यही वजह है कि टेस्ट टीम में उनकी जगह पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है.

नजरें अब अगले मौके पर

वनडे टीम से बाहर रहने के बाद जायसवाल के फैंस जरूर निराश हैं, लेकिन टेस्ट टीम में उनकी मौजूदगी यह भी दिखाती है कि चयनकर्ताओं का भरोसा अभी भी उन पर बना हुआ है. अब सभी की नजरें न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर होंगी, जहां जायसवाल के पास एक बार फिर अपने बल्ले से जवाब देने का मौका होगा.

भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर)*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रित बुमरा, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज.

पहले तीन वनडे मैचों के लिए भारत की वनडे टीम शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन [विकेटकीपर], मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा*, कुलदीप यादव

चौथे और पांचवें वनडे मैच के लिए भारत की वनडे टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उप-कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.

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