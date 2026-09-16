रिश्वत मांगने के आरोप में घिरने वाली थानेदार वैशाली जिले की महिला थाना प्रभारी पूर्णिमा कुमारी हैं. सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में वे वैशाली के पुलिस लाइन में कार्यरत डायल 112 के चालक नवलेश कुमार से तिरहुत क्षेत्र के DIG ऑफिस के नाम पर ₹1 लाख रुपये की घूस की मांग करते सुनाई दे रही हैं.

पति-पत्नी के विवाद से जुड़ा है मामला

बताया जा रहा है कि मामला डायल 112 के चालक नवलेश कुमार और उसकी पत्नी के विवाद से जुड़ा है. पत्नी द्वारा अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर महिला थाना में जान से मारने की कोशिश करने का केस दर्ज कराया गया था. इसी केस में चालक नवलेश कुमार की मदद करने के लिए महिला थाना प्रभारी पूर्णिमा कुमारी के द्वारा 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है. जिसका ऑडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.

जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई

तिरहुत क्षेत्र के डीआईजी सत्यनारायण कुमार ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए वायरल ऑडियो की जांच का आदेश दे दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर, जांच में मामला सत्य पाया जाएगा तो थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

(मणि भूषण शर्मा की रिपोर्ट)

ये भी पढ़ें...

जिस जॉइंट डायरेक्टर को 3 लाख रिश्वत लेते पकड़ा, उसके लॉकर से मिला करोड़ों का सोना-चांदी

CMHO के खिलाफ ACB का बड़ा एक्शन, 40 हजार की रिश्वत लेते कांस्टेबल