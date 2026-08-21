IND vs SL: टीम मैनेजमेंट कुलदीप यादव के साथ है या नहीं? कोच ने बताई फीके प्रदर्शन की असली वजह

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच रविवार से शुरू हो रहा है. इस बीच भारत के स्पिन गेंदबाजी कोच साइराज बहुतुले ने कुलदीप यादव का बचाव करते हुए शुक्रवार को कहा कि बाएं हाथ का यह कलाई का स्पिनर टीम मैनेजमेंट की योजनाओं का हिस्सा है और एक मैच में खराब प्रदर्शन से उनकी काबिलियत तय नहीं होती.

25 ओवर गेंदबाजी में मिला सिर्फ एक विकेट

पहले टेस्ट में कुलदीप को दोनों पारियों में कुल 25 ओवर गेंदबाजी करने के बाद सिर्फ एक विकेट मिला था. दूसरी ओर बाएं हाथ के युवा स्पिनर मानव सुथार और अनुभवी रविंद्र जडेजा ने मिलकर 14 विकेट लिए थे. बहुतुले ने कहा कि, 'कुलदीप शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. गॉल में परिस्थितियां अलग थीं. उन्हें एक अलग भूमिका निभानी पड़ी. कुलदीप हमेशा से मैच जिताने वाले गेंदबाज रहे हैं और टीम की योजना में शामिल हैं.'

बहुतुले ने कहा, 'सभी स्पिनरों को नरम गेंद से परेशानी होती है. लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर या ऑफ स्पिनर उंगलियों से गेंद को कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए उनके लिए यह थोड़ा आसान होता है. वहीं, लेग स्पिनर के लिए नरम गेंद से गेंदबाजी करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि गेंद की सीम दबकर नीचे चली जाती है.'

कुलदीप ने परिस्थितियों के मुताबिक बदली भूमिका

उन्होंने कहा, 'कलाई के स्पिनर के लिए नरम गेंद से गेंदबाजी करना ज्यादा मुश्किल होता है. गेंद की सीम नरम होने के कारण नीचे चली जाती है. ऐसे में गेंद को मनचाही तरह से घुमाना और उछाल हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.' बहुतुले ने कहा, 'एक मैच के प्रदर्शन से किसी गेंदबाज का आकलन नहीं किया जा सकता. कुलदीप ने भी परिस्थितियों के मुताबिक अपनी भूमिका में बदलाव करने की पूरी कोशिश की.'

सुथार टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी

गॉल की पिच और कूकाबुरा गेंद की स्थिति ने भी कुलदीप को अपनी गेंदबाजी की दिशा और गति में बदलाव करने के लिए मजबूर किया. गेंद की शुरुआती चमक खत्म होने के बाद वह नरम हो गई थी. मानव सुथार ने गॉल टेस्ट में 10 विकेट लेकर अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा. उनकी गेंदबाजी से बहुतुले काफी प्रभावित नजर आए.

बहुतुले ने कहा, 'सुथार अब टीम के लिए एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनते जा रहे हैं. घरेलू क्रिकेट में काफी गेंदबाजी करने के कारण उन्हें हर परिस्थिति में अपनी गेंदबाजी की अच्छी समझ है.' टीम मैंनेजमेंट उन्हें अलग-अलग परिस्थितियों में गेंदबाजी करने के तरीके समझाने पर काम कर रहा है. इसमें अलग पिच, अलग बल्लेबाज और बाएं या दाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ रणनीति शामिल है.

बहुतुले ने कहा, 'सुथार गेंद को अच्छी तरह टर्न कराते हैं और हमारे लिए बेहद भरोसेमंद गेंदबाज हैं. वह लगातार उसी लाइन पर गेंदबाजी करते हैं, जिस पर हम चाहते हैं. इसी के साथ उनकी गेंदबाजी में भी लगातार निखार आ रहा है.'

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