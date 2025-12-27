2026 के महामुकाबले: अगले साल क्या होगा टीम इंडिया का सबसे बड़ा इम्तिहान?

रोहित शर्मा की कप्तानी में दुबई में जीती गई ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025, अक्टूबर-नवंबर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत और भारतीय पुरुष टीम की एशिया कप में जीत और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन के अलावा IPL 2025 में बैंगलोर की 18 साल बाद जीत- ये सभी क्रिकेट के ऐसे बड़े मौक़े साबित हुए जो पूरे साल भारतीय क्रिकेट फ़ैन्स का दिल जीतते रहे. आनेवाला साल 2026 भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट और फ़ैन्स के लिए कई मायनों में और भी रोमांचक होनेवाला है. डालते हैं ऐसे पांच महामुक़ाबलों पर एक नज़र-

1 *ICC मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप: क़रीब डेढ़ महीने बाद ही मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम तीसरी वार टी-20 वर्ल्ड कप के ख़िताब के लिए कमर कस चुकी है. टीम इंडिया का एलान किया जा चुका है.उपकप्तान शुभमन गिल के टीम से ड्रॉप किये जाने का बवाल भी पीछे छूट चुका है. नये साल में भारत को अभ्यास के लिए न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 11 से 31 जनवरी के बीच 5 टी-20 मुक़ाबले खेलने हैं. इसमें टीम इंडिया की तैयारी के साथ फ़ैन्स कप्तान सूर्यकुमार यादव के फ़ॉर्म पर भी नज़र रखेंगे.

7 फ़रवरी से 8 मार्च के बीच होने वाले इस टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा. 55 मैचों के इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की नज़रें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के मुक़ाबले पर भी रहेगी. भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मुक़ाबला 15 फ़रवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.

2 *ICC महिला टी-20 वर्ल्ड कप: साल 2025 में भारतीय महिला टीम की वर्ल्ड कप में पहली जीत के बाद टीम के हौसले ना सिर्फ़ भारतीय टीम के हौसले बड़े हो गए हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ख़्वाब भी बड़े हो गए हैं. वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद श्रीलंका के ख़िलाफ़ 5 मैचों की टी-20 सीरीज़ में भारतीय महिला टीम ने 3-0की बढ़त हासिल कर ली है. टीम के कोच अमोल मजुमदार ने बताया कि टीम 6 महीने बाद होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए अभी से ही तैयारी कर रही है. कई सारे प्रयोग कर बेस्ट कॉम्बिनेशन भी तलाश रही है.

इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से 5 जुलाई 2026 के बीच होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप में भारत समेत 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं. 33 मैचों के इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और द.अफ़्रीका की टीमें एक ग्रुप में हैं. भारत की पाकिस्तान से टक्कर 14 जून और भारत की ऑस्ट्रेलिया से टक्कर 28 जून को होनी है.

3 *IPL 2026: ICC मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप के ख़त्म होते ही दुनिया की सबसे अमीर और ग्लैमरस टी-20 लीग का 19वां एडिशन 26 र्च से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा. यानी सवा दो महीने के क्रिकेट का सुपरडोज़. एक बार फिर सवाल बरक़रार रहेगा कि लगभीग 45 साल के एमएस धोनी, चेन्नई के थाला चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा किस तरह से होंगे और कितने मैचों में हिस्स लेंगे? वैसे इन सवालों का जवाब धोनी के अलावा और कोई नहीं दे सकता.

IPL 2026 के 19वां एडिशन में 74 के बजाए डबल राउंड रोबिन सिस्टम पर 84 मैच खेले जाएंगे. इसके अलावा भी कई नए बदलाव की उम्मीद की जा रही है. बहरहाल हर सीज़न आईपीवएल का रोमांच, इसकी ब्रैंड वैल्यु और फ़ैन्स की दिलचस्पी इसमें बढ़ती ही जा रही है और 2026 में भी ये अपने परवान पर दिखेगी इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है.

4 *एशियन गेम्स, जापान अगले साल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के एइचि और नागोया में होनेवाले एशियन गेम्स भारत की में पुरुष और महिला टीमें भी हिस्सा लेंगी.

2010, 2014 और 2022 के बाद क्रिकेट चौथी बार एशियाड का हिस्सा होगा. भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों का डिफेंडिंग चैंपियन है. एशियाड का क्रिकेट टूर्नामेंट लॉस एंजेल्स 2028 के ओलिंपिक्स का क्वालिफ़िकेशन टूर्नामेंट साबित होगा.

5 *वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 टी-20 वर्ल्ड कप और 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के बाच फ़ैन्स की नज़रें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारतीय टेस्ट के नतीजों पर भी रहेगी. भारत को जून में इकलौते टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेना है और अगस्त में भारत को श्रीलंकाई दौरे पर 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ के अलावा न्यूज़ीलैंड दौरे पर 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलनी है.

यह भी पढ़ें- AUS vs ENG 4th Test: 5,468 दिनों बाद इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत, घर में शर्मसार हुए कंगारू