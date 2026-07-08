IND vs ENG: इंडिया के माथे पर लगा सबसे बड़ा कलंक, इंग्लैंड ने सिर्फ 30 गेंदों के भीतर किया 'नॉकआउट'

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है. अभिषेक शर्मा से लेकर शिवम दुबे तक कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे नहीं टिक सका. जोफ्रा आर्चर और जोश टोंग के खतरनाक स्पेल के सामने टीम को 125 रनों की रिकॉर्ड हार का सामना करना पड़ा. रनों के अंतर के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी T20I हार थी.
इंग्लैंड की ओर से आर्चर (3 ओवर में 3/29) और टोंग (4 ओवर में 4/28) ने पावरप्ले में जबरदस्त गेंदबाजी की, जिसके चलते मंगलवार को 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम 11.4 ओवर में सिर्फ 76 रनों पर सिमट गई. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.
पांच मैचों तक पहुंचा हार का सिलसिला
कप्तान श्रेयस अय्यर का जीत न पाने का सिलसिला अब पांच मैचों तक पहुंच गया है. इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 201 रन का स्कोर मुख्य रूप से ओपनर फिल साल्ट (70 रन) और सैम करन (नाबाद 40 रन) की अटैकिंग बल्लेबाजी के दम पर दिया. दरअसल, ये मुकाबला तभी खत्म हो गया था जब भारत का स्कोर पांच ओवर में 5 विकेट पर 52 रन हो गया था. टीम का प्रदर्शन खराब शॉट चयन और लड़ने की इच्छाशक्ति की कमी से भरा था.
इंग्लैंड ने 30 गेंदों के भीतर इंडिया को किया 'नॉकआउट'
दरअसल, टीम इंडिया ने शुरुआती 30 गेंदों के भीतर पांच विकेट गंवा दिए, मतलब इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने भारत के टॉप ऑर्डर को पहले ही 5 ओवर (30 गेंद) के अंदर ध्वस्त कर दिया, जिससे मैच लगभग एकतरफा हो गया.
न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे कम स्कोर पर ऑलआउट का रिकॉर्ड?
इंग्लैंड से पहले भारतीय टीम को साल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रनों से हार झेलनी पड़ी थी. टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम अपने दूसरे सबसे कम स्कोर पर ऑलआउट हुई. 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की पूरी टीम 74 रन बनाकर सिमट गई थी.
T20I में भारत की सबसे बड़ी हार (रन के अंतर से)
- 125 रन से बनाम ENG, ट्रेंट ब्रिज, 2026
- 80 रन से बनाम NZ, वेलिंगटन, 2019
- 76 रन से बनाम SA, अहमदाबाद, 2026
- 51 रन से बनाम SA, मुल्लनपुर, 2025
- 50 रन से बनाम NZ, विशाखापत्तनम, 2026
- (ऊपर दिए गए पांच में से चार मैच दिसंबर 2025 के बाद हुए हैं)
T20I में भारत के सबसे कम ऑल-आउट स्कोर
- 74 बनाम AUS, मेलबर्न, 2008
- 76 बनाम ENG, ट्रेंट ब्रिज, 2026
- 79 बनाम NZ, नागपुर, 2016
- 92 बनाम SA, कटक, 2015
- 101 बनाम SL, पुणे, 2016
- 102 बनाम ZIM, हरारे, 2024
T20I में ENG के खिलाफ सबसे कम ऑल-आउट स्कोर
- 45 - वेस्टइंडीज, बासेटेरे, 2019
- 47 - ओमान, नॉर्थ साउंड, 2024
- 55 - वेस्टइंडीज, दुबई, 2021
- 71 - वेस्टइंडीज, बासेटेरे, 2019
- 76 - भारत, ट्रेंट ब्रिज, 2026
- 79 - ऑस्ट्रेलिया, साउथेम्प्टन, 2005
इंग्लैंड बनाम इंडिया में 4-विकेट हॉल T20I
4/22 - जेड डर्नबैक, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2011
- 4/27 - क्रिस जॉर्डन, एजबेस्टन, 2022
- 4/28 - जोश टंग, ट्रेंट ब्रिज, 2026
- 4/33 - जोफ्रा आर्चर, अहमदाबाद, 2021
इस दौरे से पहले इंग्लैंड के खिलाफ़ भारत की बाइलेटरल T20I सीरीज
खेली गई सीरीज: 6
जीतीं: 5
ड्रॉ: 1
(कम से कम 2 मैच के आधार पर)
मैनेजमेंट के फैसले पर उठे सवाल
इसके साथ ही हैरान करने वाले रणनीतिक फैसले भी लिए गए. हर्षित राणा जैसे बल्लेबाज, जो कभी-कभी ही बड़े शॉट लगा पाते हैं, उन्हें शिवम दुबे से पहले पावरप्ले में नंबर 7 पर भेजा गया, जिस पर सवाल उठना तय है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर कुछ छक्के लगाए- एक आर्चर और एक टोंग की गेंद पर- लेकिन उनकी 13 रनों की पारी सिर्फ पांच गेंदों में खत्म हो गई. उनके दाहिने कंधे की ओर आए एक तेज बाउंसर पर इस युवा खिलाड़ी ने हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे जोस बटलर के दस्तानों में चली गई.
सूर्यवंशी के आउट होने से पहले, अभिषेक शर्मा डीप एक्स्ट्रा कवर पर कैच आउट हो गए. ईशान किशन ने एक हुक शॉट खेलकर छक्का तो लगाया, लेकिन जल्द ही आउट हो गए. वहीं अय्यर ने आर्चर की गेंद पर फ्लिक करने की कोशिश की और 'बिहाइंड स्क्वायर' पर खड़े इकलौते फील्डर को कैच थमा बैठे. अक्षर पटेल को शॉर्ट बॉल की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फुलर लेंथ की गेंद मिली और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्टंप्स के पीछे चली गई.
काम नहीं आया भारतीय तेज गेंदबाजों का दम
टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया. दिल्ली के राणा (4 ओवर में 2/40) और प्रिंस यादव (4 ओवर में 2/30) ने अहम मौकों पर विकेट लिए, लेकिन अनुभवी स्पिनर अक्षर (4 ओवर में 1/49) और वरुण चक्रवर्ती (3 ओवर में 0/35) के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता. ऑलराउंडर करन (24 गेंदों में नाबाद 41 रन) ने बड़े शॉट्स खेलकर इंग्लैंड को 200 रन के पार पहुंचाया. आखिरी 8 ओवरों में 89 रन बने.
ये भी पढ़ें- क्या दुबे पर भरोसा नहीं...गंभीर के इस फैसले से हैरान हुए कार्तिक, टीम इंडिया के फ्लॉप शो पर फूटा गुस्सा
ये भी पढ़ें- IND vs ENG: संजू सैमसन क्यों हुए बाहर और वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका, कोच गौतम गंभीर ने बता दी वो बड़ी वजह
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं