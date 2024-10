IND-W vs NZ-W: स्मृति मंधाना का शतक, भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर 2-1 से जीती वनडे सीरीज

भारत ने न्यूजीलैंड को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में 6 विकेट से हराकर, तीन महिला वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की. भारत के लिए स्मृति मंधाना ने शतकीय पारी खेली तो कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद अर्द्धशतक लगाया. न्यूजीलैंड से मिले 233 रनों के पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 236 रन बनाए और मैच अपने नाम किया.

बता दें, इस महीने संयुक्त अरब अमीरात में हुए आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में ग्रुप स्टेज के अपने पहले मैच में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी हार का सामना करना पड़ा था. न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती मैच गंवाने के कारण ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई थी. जबकि न्यूजीलैंड ने टी20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था.

