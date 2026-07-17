विराट कोहली और कोच गंभीर के बीच बातचीत न होने की अफवाहों पर बैटिंग कोच सितांशु कोटक का बड़ा बयान

Gautam Gambhir vs Virat Kohli: सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज़ शुरू होने के बाद से विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है. टीम इंडिया के ट्रेनिंग ग्राउंड की कुछ तस्वीरों ने इन अटकलों को और हवा दे दी. लेकिन अब बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने इन दावों को गलत बताया है. कार्डिफ़ में इंग्लैंड के हाथों भारत की दूसरे वनडे में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोटक ने कहा कि गुरुवार को कोहली और गंभीर के बीच कम से कम 10 बार बातचीत हुई है.

यह पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर कोहली और गंभीर के बीच अनबन की बातें सामने आई हैं. अक्सर वीडियो और तस्वीरों को उनके संदर्भ से हटकर पेश किया जाता है. मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए कोटक ने यही बात समझाई.

कोटक ने कहा, "विराट और गौतम ने आज ज़रूर 10 बार बात की होगी. मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी मध्यस्थ की ज़रूरत है. असल में, बैटिंग के लिए जाने से पहले विराट ने कुछ चीज़ों पर बात की थी. सच कहूँ तो, एक बैटिंग कोच के तौर पर, जब तक उन्हें कुछ महसूस न हो या कुछ दिखाई न दे, उनकी बैटिंग में दखल नहीं देना चाहिए. आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि जिस तरह से वह बैटिंग करते हैं, वह अलग है. मुख्य रूप से, उन्होंने मुझसे पहले पूछा था कि उनका फुटवर्क कैसा चल रहा है और कुछ अन्य चीज़ों के बारे में. फिर, नेट्स के बाद भी हम बात कर रहे थे. इसके अलावा, आप जो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये अफ़वाहें कहाँ से आती हैं, लेकिन वे आती जरूर हैं."

पहले बैटिंग करते हुए, भारत 178/3 के स्कोर पर अच्छी स्थिति में दिख रहा था, लेकिन फिर अचानक टीम लड़खड़ा गई और सिर्फ़ 55 रन पर अपने आखिरी सात विकेट गंवाकर 44 ओवर में 233 रन पर ऑलआउट हो गई. 234 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए, इंग्लैंड ने रूट की 133 गेंदों पर नाबाद 99 रन की संयमित पारी के दम पर जीत हासिल की. ​​गस एटकिंसन ने नाबाद 23 रन बनाकर अहम साथ दिया और 35 गेंदें बाकी रहते हुए जीत पक्की कर दी.

(IANS इनपुट के साथ)