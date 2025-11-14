विज्ञापन
IND-A vs UAE-A: यूएई को 148 रनों से रौंदकर भारत का जीत से आगाज, वैभव सूर्यवंशी पर सजा जीत का सहरा

India A beat United Arab Emirates A by 148 Runs: एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में शुक्रवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ए ने यूएई ए को 148 रन से हरा दिया.

  • भारत ए ने एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में यूएई ए को 148 रन से हराया.
  • वैभव सूर्यवंशी ने 42 गेंद में 15 छक्के और 11 चौकों की मदद से 144 रन बनाए.
  • कप्तान जितेश शर्मा ने नाबाद 83 रन बनाए और टीम की मजबूत बल्लेबाजी की कमान संभाली.
India A beat UAE by 148 Runs: एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में शुक्रवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ए ने यूएई ए को 148 रन से हरा दिया. भारतीय टीम के जीत के हीरो युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और कप्तान जितेश शर्मा रहे. भारतीय टीम ने यूएई को जीत के लिए 298 रन का लक्ष्य दिया था. यूएई निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन बना सकी. वैभव सूर्यवंशी को उनके प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

298 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई का टॉप ऑर्डर बिखर गया. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शोएब खान एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जो भारतीय गेंदबाजों का मुकाबला कर सके. शोएब 41 गेंद पर 63 रन की पारी खेलकर आउट हुए. इसके अलावा मुहम्मद अरफान ने 26 और सैयद हैदर ने 20 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज मंयक राजेश कुमार ने 18 रन बनाए. भारतीय टीम के लिए गुरजपनीत सिंह ने 3 और हर्ष दुबे ने 2 विकेट लिए. रमनदीप सिंह और यश ठाकुर ने 1-1 विकेट लिए.

भारत ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी के विस्फोटक शतक और कप्तान जितेश शर्मा के विस्फोटक अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट पर 297 रन बनाए थे. किसी भारतीय बल्लेबाज के सबसे तेज टी20 शतक का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से अभिषेक शर्मा और गुजरात के उर्विल पटेल के नाम हैं. दोनों ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 . 25 में 28 गेंद में शतक लगाया था.

सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत करते हुए महज 42 गेंद पर 15 छक्के और 11 चौके लगाते हुए 144 रन की असाधारण पारी खेली. इस दौरान इस युवा बल्लेबाज ने महज 32 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. टी20 में वैभव का यह दूसरा शतक है. आईपीएल 2025 में भी उन्होंने 35 गेंद पर शतक लगाया था. सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में 35 गेंद के अंदर दो बार शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं.  वैभव सूर्यवंशी के अलावा, कप्तान जितेश शर्मा ने भी 32 गेंद पर 6 छक्के और 8 चौके की मदद से नाबाद 83 रन की पारी खेली. इसके अलावा, नमन धीर ने 23 गेंद पर 34 रन बनाए.

