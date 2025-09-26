INDA vs AUSA: केएल राहु, साई सुदर्शन का शतक, इंडिया-ए ने तोड़ा सबसे बड़ा रिकॉर्ड, पहली बार हुआ ऐसा

India A highest successful chase by an 'A' side in history: केएल राहुल और साई सुदर्शन के शतकों के दम पर भारत ने इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में 412 रनों के लक्ष्य का पीछा सफलतापूर्वक पीछा किया. भारत ने यह मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम किया और सीरीज 1-0 से जीती. इंडिया-ए ने इस रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए, किसी 'ए' टीम द्वारा चौथी पारी में सबसे सफल लक्ष्य का पीछा करने का रिकॉर्ड अब अपने नाम कर लिया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया ए के नाम था, जिन्होंने श्रीलंका ए के खिलाफ 2022 में हंबनटोटा में 367 रन के लक्ष्य का पीछा किया था. वहीं इंडिया ए का इससे पहले बेहतर प्रदर्शन 2003 में ट्रेंट ब्रिज में नॉटिंघमशायर के खिलाफ 340 रनों के लक्ष्य का पीछा था.

पहली पारी में मानव सुथार का रहा जलवा

ऑस्ट्रेलिया-ए ने भारत-ए के खिलाफ लखनऊ में खेले गए दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच को 5 विकेट से अपने नाम किया. इसी के साथ भारत-ए ने सीरीज 1-0 से जीत ली है. मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 420 रन पर सिमट गई. इस पारी में कप्तान नाथन मैकस्वीनी ने 74 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि जैक एडवर्ड्स ने 88 रन की पारी खेली. इनके अलावा, टॉड मर्फी ने 76 रन जुटाए. भारत की तरफ से मानव सुथार ने 107 रन देकर 5 विकेट निकाले, जबकि गुरनूर बरार को 3 सफलताएं हाथ लगीं.

सस्ते में निपटी भारत-ए की पहली पारी

इसके जवाब में भारत-ए अपनी पहली पारी में महज 194 रन पर सिमट गई. साई सुदर्शन ने 140 गेंदों में 75 रन जोड़े, जबकि एन जगदीशन ने 38 रन बनाए. ऑस्ट्रेलियाई खेमे से हेनरी थॉर्नटन ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके. भारत-ए को सस्ते में समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया-ए ने पहली पारी के आधार पर 226 रन की बढ़त हासिल कर ली थी.

दूसरी पारी में यह टीम महज 185 रन पर सिमट गई. इस पारी में मैकस्वीनी ने नाबाद 85 रन बनाए, जबकि जोश फिलिप ने 50 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इस पारी में मानव सुथार और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सिराज और यश ठाकुर ने 2-2 सफलताएं हासिल कीं.

केएल राहुल की नाबाद मैराथन पारी

इसी के साथ भारत-ए को जीत के लिए 412 रन का लक्ष्य मिला, जिसे मेजबान टीम ने 91.3 ओवर में ही हासिल कर लिया. भारत-ए की ओर से केएल राहुल ने 210 गेंदों में 4 छक्कों और 16 चौकों के साथ नाबाद 176 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 100 रन टीम के खाते मे जोड़े. इनके अलावा, कप्तान ध्रुव जुरेल ने 56 रन जुटाए.

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉड मर्फी ने 3 शिकार किए, जबकि कोरी रोचिकियोली ने 2 सफलताएं हासिल कीं. भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच दो मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था. अब दोनों टीमें 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच तीन अनाधिकारिक वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी.

