IND vs WI: क्या शुभमन गिल की वजह से हुए रन आउट? यशस्वी जायसवाल ने तोड़ी चुप्पी

Yashasvi Jaiswal on Run Out: वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल अपने दोहरे शतक से चूक गए. जायसवाल रन आउट हुए. वहीं दिन का खेल खत्म होने के बाद जायसवाल ने बताया है कि आखिर रन आउट में किसकी गलती थी.

Yashasvi Jaiswal on Run Out: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अपने दोहरे शतक से चूक गए. दिन की आठवीं गेंद पर ही जायसवाल तेजी से सिंगल चुराने के चक्कर में रन आउट हुए. जायसवाल पहले दिन के स्कोर में सिर्फ दो रन ही जोड़ पाए. जेडन सील्स की फुल लेंथ डिलीवरी पर जयसवाल ने कदमों का इस्तेमाल कर मिड-ऑफ की तरफ खेल दिया. गेंद सीधे फील्डर के हाथों में गई. नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े कप्तान गिल ने रन के लिए मना किया. जबकि जायसवाल पहले ही रन के लिए दौड़ चुके थे. यहीं से समस्या शुरू हुई. 

भारतीय कप्तान ने कभी भी सिंगल के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. जायसवाल जब तक वापस गए, तब तक काफी देर हो चुकी थी. जायसवाल इसके बाद काफी देर तक मैदान पर ही खड़े रहे. वह वापस जाते समय कप्तान गिल पर काफी गुस्सा दिखे. वहीं दिन का खेल खत्म होने के बाद जायसवाल ने इस रन आउट को लेकर चुप्पी तोड़ी है. 

दूसरे दिन स्टंप्स के बाद पोस्ट मैच में प्रसारणकर्ता से बात करते हुए जायसवाल ने कहा,"मैं हमेशा जब तक संभव हो खेलने की कोशिश करता हूं. अगर मैं वहां हूं तो मुझे खेल को आगे ले जाना चाहिए और जब तक संभव हो खेलना चाहिए." रन आउट पर उन्होंने कहा,"यह खेल का हिस्सा है, इसलिए यह ठीक है."

अपने तीसरे दोहरे शतक से चूकने पर जायसवाल ने कहा,"हमेशा एक विचार रहता है कि मैं क्या हासिल कर सकता हूं और मेरा लक्ष्य क्या हो सकता है और मेरी टीम का लक्ष्य क्या हो सकता है. मैं बस खेल में बने रहने की कोशिश करता हूं और सुनिश्चित करता हूं कि अगर मैं अंदर हूं तो मुझे इसे लंबे समय तक लेना चाहिए."

जायसवाल ने आगे कहा,"मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए थोड़ी हलचल हो रही थी, लेकिन जब मैं बीच में था, तो मैं सोच रहा था कि शायद मैं एक घंटे तक बल्लेबाजी करूंगा और फिर मेरे लिए रन बनाना आसान हो जाएगा. विकेट अभी भी काफी अच्छा है, हम बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हम जितनी जल्दी हो सके उन्हें देखेंगे और उन्हें फिर से हासिल करेंगे."

