IND vs WI: पहले दिन जायसवाल 173 के स्कोर पर लौटे नाबाद, बना लेते इतने रन और तो पीछे छूट जाते कई दिग्गज

Yashasvi Jaiswal Miss Virender Sehwag Record: यशस्वी जयसवाल ने दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन अपने टेस्ट करियर का सातवां शतक जड़ इतिहास रच दिया. 23 साल के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी शतकीय पारी के दम पर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. पहले दिन स्टंप्स के ऐलान पर जायसवाल 173 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी इस शतकीय पारी के दम पर भारत ने दिन की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए थे. जायसवाल ने पहले दिन अटैकिंग अप्रोच नहीं दिखाई. उन्होंने अच्छी गेंदों को सम्मान दिया और खराब गेंद मिलने पर उसे सीमा रेखा के पार पहुंचाया. जायसवाल अगर पहले दिन कुछ और रन बनाते तो वह भारतीय टेस्ट इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते.

...तो जायसवाल के नाम होती बड़ी उपलब्धी

भारत के लिए टेस्ट के पहले दिन की समाप्ति पर सबसे अधिक रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाजों की लिस्ट में जायसवाल टॉप-5 में पहली ही जगह बना चुके हैं. इस लिस्ट में पहले और दूसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं. सहवाग ने मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ पहले दिन 228 रन बना लिए थे. ये वही मुकाबला था, जिसमें सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी जड़ी थी. इसके बाद दूसरे स्थान पर भी सहवाग ही हैं, जिन्होंने मेलबर्न में 195 रन बनाए थे. अगर जायसवाल आज 27 रन बना लेते तो वह भारतीय टेस्ट इतिहास में पहले दिन 200 रनों का आंकड़ा छूने वाले दूसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज बनते. जबकि सहवाग को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंचने के लिए उन्हें 56 रन और चाहिए थे.

किसी भारतीय ओपनर द्वारा पहले दिन सर्वाधिक रन

228 वीरेंद्र सहवाग बनाम पाकिस्तान मुल्तान 2004

195 वीरेंद्र सहवाग बनाम ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 2003

192 वसीम जाफर बनाम पाकिस्तान कोलकाता 2007

190 शिखर धवन बनाम श्रीलंका गाले 2017

179 यशस्वी जयसवाल बनाम इंग्लैंड विजाग 2024

173 यशस्वी जयसवाल बनाम वेस्टइंडीज दिल्ली 2025 *

167 गौतम गंभीर बनाम श्रीलंका कानपुर 2009

ऐसा रहा पूरे दिन का हाल

भारतीय क्रिकेट टीम ने अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए थे. यशस्वी जायसवाल 173 और कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. भारत के लिए पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की. दोनों ने पहले विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी की. पहले विकेट के रूप में केएल राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए. 54 गेंद की अपनी पारी में राहुल ने 5 चौके और 1 छक्का लगाया.

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए साई सुदर्शन ने खराब फॉर्म को पीछे छोड़ा और टीम मैनेजमेंट के किए भरोसे को सही साबित करते हुए 165 गेंद पर 12 चौकों की मदद से 87 रन की पारी खेली. सुदर्शन अपना पहला टेस्ट शतक लगाने से चूक गए, लेकिन जायसवाल के साथ दूसरे विकेट के लिए निभाई 193 रन की साझेदारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया.

यशस्वी जायसवाल पहले दिन के खेल का मुख्य आकर्षण रहे. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया. जायसवाल शतक को बड़े शतक में बदलने के लिए जाने जाते हैं और इस टेस्ट में भी अपनी इस आदत को सही साबित कर चुके हैं. जायसवाल 253 गेंद पर 22 चौकों की मदद से 173 रन बनाकर खेल रहे हैं. उनके साथ क्रीज पर शुभमन गिल हैं. गिल 68 गेंद पर 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर खेल रहे हैं. गिल और जायसवाल के बीच 67 रन की साझेदारी हो चुकी है.