IND vs WI: वेस्टइंडीज को लगा एक और झटका, अब ये खिलाड़ी हुआ टेस्ट सीरीज से बाहर

Alzarri Joseph out From India Tour: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण सोमवार को भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए जिससे टीम को एक और झटका लगा है.

IND vs WI: वेस्टइंडीज को लगा एक और झटका, अब ये खिलाड़ी हुआ टेस्ट सीरीज से बाहर
Alzarri Joseph: वेस्टइंडीज को लगा एक और झटका
  • वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पीठ की चोट के कारण भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं.
  • जोसेफ की जगह बारबडोस के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेडियाह ब्लेड्स को टीम में शामिल किया गया है.
  • अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने चिकित्सा प्रक्रिया का हवाला देकर टीम में शामिल होने से मना कर दिया है.
Alzarri Joseph out From India Tour: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण सोमवार को भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए जिससे टीम को एक और झटका लगा है. बारबडोस के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेडियाह ब्लेड्स को दो अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाली दो मैच की सीरीज के लिए जोसेफ की जगह टीम में शामिल किया गया है.

क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) ने बयान में कहा,"अल्जारी जोसेफ पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. असहजता की शिकायत के बाद स्कैन से पता चला कि पहले ठीक हो चुकी पीठ के निचले हिस्से की चोट फिर उभर आई है." बयान के अनुसार,"नेपाल के खिलाफ मौजूदा सीरीज के बाद होने वाले दो टेस्ट मैच के लिए कवर के तौर पर वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में खेल चुके जेडियाह ब्लेड्स को टीम में शामिल किया गया है."

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने कहा कि अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने पूर्व निर्धारित 'चिकित्सा प्रक्रिया' से गुजरने के लिए भारत में टीम में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया. सीडब्ल्यूआई ने कहा,"जेसन होल्डर ने एक पूर्व नियोजित चिकित्सा प्रक्रिया का हवाला देते हुए सीरीज के लिए जोसेफ के विकल्प के रूप में चयन से इनकार कर दिया है."

गौरतलब है कि तेज गेंदबाज शेमार जोसेफ भी चोट के कारण भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे. उनकी जगह ऑलराउंडर जोहान लेन को टीम में शामिल किया गया जिन्हें पदार्पण का इंतजार है.

वेस्टइंडीज की संशोधित टीम: रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वारिकन, केवलोन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, तेगनारायण चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, जेडियाह ब्लेड्स, जोहान लेन, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खैरी पियरे और जेडन सील्स.

भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जड़ेजा (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), एन. जगदीसन (विकेटकीपर), नितीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

