IND vs WI: भारत के लिए सबसे तेज 10 शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानें कौन है नंबर वन पर

Top 5 Batsman with Fastest 10 centuries for India: जानते हैं उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने टेस्ट में सबसे तेज 10 शतक लगाने का कमाल किया है. 

Read Time: 2 mins
भारत के लिए सबसे तेज़ 10 टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज
  • शुभमन गिल ने 129 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना दसवां शतक बनाया है
  • गिल भारत के लिए सबसे तेज दस शतक लगाने वाले सातवें बल्लेबाज बन गए हैं
  • वीरेंद्र सहवाग ने अपने पहले दस शतक सबसे कम 55 पारियों में पूरे किए थे
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Fastest 10 centuries for India: शुभमन गिल ने अपना दसवां टेस्ट शतक लगाया। वह 129 रन बनाकर नाबाद रहे। 196 गेंद की पारी में गिल ने 2 छक्के और 16 चौके लगाए, गिल ने टेस्ट करियर का 10वां शतक लगाकर इतिहास रच दिया. शुभमन गिल भारत की ओर से टेस्ट में सबसे तेज 10 शतक लगाने वाले सांतवें बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि गिल का कप्तान के तौर पर यह पांचवां शतक है. ऐसे में जानते हैं उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने टेस्ट में सबसे तेज 10 शतक लगाने का कमाल किया है. 

पहले नंबर पर वीरेंद्र सहवाग हैं. सहवाग ने अपने 23 शतक लगाए हैं. उन्होंने अपने टेस्ट करियर के पहले 10 शतक 55 पारियों में लगाने में सफलता हासिल की थी. इसके बाद दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं. कोहली ने टेस्ट में अपने करियर का पहला 10 शतक 58 पारी में लगाने में सफल रहे थे. 

इसके अल्वा नंबर 3 पर पूर्व कप्तान अज़हरुद्दीन हैं, अज़हरुद्दीन ने टेस्ट करियर में अपना 10 शतक 58 पारी में पूरा किया था. सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में 51 शतक लगाए हैं. उन्होंने करियर का पहला 10 शतक 59 पारियों में लगाने  का कमाल किया था. इसके बाद सुनील गावस्कर हैं, गावस्कर ने अपने पूरे टेस्ट करियर में 34 शतक लगाए हैं. उन्होंने अपने करियर में 10 शतक 61 पारियां खेलकर पूरा किया था. 

चेतेश्वर पुजारा ने 67 पारी के दौरान अपने टेस्ट करियर में 10 शतक पूरे किए थे. इसके बाद नंबर आता है, भारत के वर्तमान कप्तान शुभमन गिल का, गिल ने 71 पारी में अपने टेस्ट करियर का 10 शतक पूरा कर लिया है. 

भारत के लिए सबसे तेज़ 10 टेस्ट शतक

55 पारिया: वीरेंद्र सहवाग
58 पारिया: विराट कोहली
58 पारिया: अज़हरुद्दीन
59 पारिया: सचिन तेंदुलकर
61 पारिया: सुनील गावस्कर
 67 पारिया: चेतेश्वर पुजारा
71 पारिया: शुभमन गिल

Virender Sehwag, Shubman Singh Gill, India Vs West Indies 2025, Cricket
