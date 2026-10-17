धुल सकता है भारत-वेस्टइंडीज आखिरी टी20 मुकाबल, बारिश बनेगी विलेन, अपडेट ने बढ़ाई टेंशन

भारत और वेस्टइंडीज के प्रशंसक, जो इस हाई-स्कोरिंग T20I सीरीज में एक और रनों की बारिश देखने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें शायद अपनी उम्मीदों पर लगाम लगानी पड़े. शनिवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले पांचवें और आखिरी T20I मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. शुक्रवार को बेंगलुरु में बारिश हुई, जिससे जलभराव की चिंताएं भी सामने आ गई हैं. अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान है, और यही स्थिति शनिवार को भी रहने की संभावना है, जिस दिन पांचवां मुकाबला खेला जाना है.

'एक्यूवेदर' (Accuweather) के अनुसार, शनिवार को बेंगलुरु में बारिश होने की 90% संभावना है. घंटे-दर-घंटे के पूर्वानुमान को देखें तो दोपहर के बाद बारिश होने के काफी आसार हैं.

दोपहर 12 बजे बारिश की संभावना केवल 11% है, जो अगले दो घंटों में बढ़कर 34% हो जाएगी. दोपहर 3 बजे बारिश की संभावना 40% है, जो अगले दो घंटों में तेजी से बढ़कर 68% और 71% तक पहुंच सकती है. इससे पता चलता है कि मैच से पहले का समय बारिश से प्रभावित हो सकता है.

शाम 6 बजे, यानी पहली गेंद फेंके जाने से एक घंटा पहले, बारिश की संभावना 49% है. शाम 7 बजे यह बढ़कर 64% हो जाएगी और अगले दो घंटों तक 49% बनी रहेगी. रात 10 बजे यह 56% और रात 11 बजे 49% रहने का अनुमान है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रही सीरीज फिलहाल 2-2 की बराबरी पर है. इस सीरीज में 220 से ज्यादा के स्कोर भी छोटे लगने लगे हैं. लखनऊ में खेले गए पहले T20I में भारत ने 172 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया, जबकि रांची में हुए दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने 250 रनों के विशाल लक्ष्य को हासिल कर लिया.

इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में भारत ने 223 रनों का बचाव करते हुए 14 रनों से जीत दर्ज की, लेकिन हैदराबाद में हुए चौथे मैच में वे 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रहे और 24 रनों से हार गए. बेंगलुरु को गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल जगह माना जाता है, क्योंकि हमने यहां IPL में कई हाई-स्कोरिंग मैच देखे हैं. अगर मौसम ने साथ दिया, तो एक बार फिर रनों की बौछार देखने को मिल सकती है.