IND vs WI: दूसरे टेस्ट में बदलाव के साथ उतरेगी भारतीय टीम? कोच ने प्लेइंग 11 समीकरण की साफ की तस्वीर

IND vs WI 2nd Test Playing 11: टेन डोशेट ने ऑस्ट्रेलिया में नीतीश के बल्लेबाजी प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें "एक बेहतरीन ऑलराउंडर" बताया, जिनमें उच्चतम स्तर पर सफलता पाने का जज्बा है.

  • भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अपनी पिछली विजयी टीम में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है
  • सहायक कोच डोएशेट ने ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को दीर्घकालिक योजना के तहत मौका देने की बात कही
  • नीतीश ने सीम गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में क्षमता दिखाई है लेकिन शारीरिक मजबूती उनकी बड़ी चुनौती बनी हुई है
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारत अपनी विजयी टीम में बदलाव की संभावना नहीं है. सहायक कोच रयान टेन डोएशेट ने पुष्टि की है कि थिंक टैंक युवा नीतीश कुमार रेड्डी को एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर तैयार करने की दीर्घकालिक योजना के तहत अतिरिक्त मौका देना चाहता है. मैच शुक्रवार से यहां शुरू होगा. टेन डोएशेट ने बुधवार को कहा, "मैं कहूंगा कि हम टीम में बदलाव की संभावना नहीं रखते." "हमारा एक उद्देश्य भारत के लिए एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर तैयार करना है." दीर्घकालिक फोकस यही बताता है कि टीम प्रबंधन पिछले टेस्ट में रेड्डी की सीमित भूमिका के बावजूद उन्हें टीम में बनाए रखने के लिए क्यों उत्सुक है.

आंध्र प्रदेश के इस 21 वर्षीय खिलाड़ी को पिछले हफ्ते ज़्यादा मौका नहीं मिला था, लेकिन कोचिंग स्टाफ इस सीरीज़ को उनकी ऑलराउंड क्षमता को निखारने के लिए एक मंच के रूप में देख रहा है, न कि उन्हें एक मैच के आधार पर आंक रहा है. "जब हम दौरे पर जाते हैं तो यह बहुत ज़रूरी होता है कि हमें वह स्थान मिले," टेन डोएशेट ने समझाया.

"पिछले हफ़्ते हमें नितीश पर अच्छी पकड़ नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है कि नितीश को एक और मौका देने और टीम के संतुलन को बिगाड़े बिना यह एक बहुत अच्छा मौका है. हमें लगता है कि वह एक शानदार सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं." नीदरलैंड के पूर्व कप्तान ने स्वीकार किया कि भारत में सीम बॉलिंग ऑलराउंडरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अक्सर कौशल की बजाय शारीरिक मजबूती रही है.

"एक ऑल सीम गेंदबाज़', मुझे लगता है कि उसने जो देखा है उसकी सबसे बड़ी सीमा उसका शरीर हो सकता है. वह इस देश में पहला ऑलराउंडर नहीं है जिसे हमने देखा है," टेन डोएशेट ने कहा. "वह दिल से एकदम सही है. वह उसी तरह का खिलाड़ी है जिसके कौशल पर हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए उसके शरीर का टिके रहना एक अलग बात है."

टेन डोशेट ने ऑस्ट्रेलिया में नीतीश के बल्लेबाजी प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें "एक बेहतरीन ऑलराउंडर" बताया, जिनमें उच्चतम स्तर पर सफलता पाने का जज्बा है. उन्होंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक टेस्ट शतक भी लगाया है. उन्होंने कहा, "नीतीश, मुझे लगता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सबको दिखा दिया है कि एक बल्लेबाज के तौर पर वह कितने अच्छे हैं." "उनके लिए चुनौती यह सुनिश्चित करना होगी कि उन्हें विदेशी श्रृंखलाओं के बीच खेलने का मौका मिले.

"जैसा कि मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, मुझे लगता है कि इस तरह की श्रृंखलाओं में, जहाँ आप संयोजनों पर ध्यान देते हैं, आगे देखना और यह देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें खेलने का समय कैसे मिलता है और अपनी गेंदबाजी को निखारने का मौका कैसे मिलता है. लेकिन आपके सवाल का सार यह है कि हम उसे सचमुच पसंद करते हैं और हमें लगता है कि वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर है." भारत के स्पिन विभाग में पहले से ही रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे तीन विश्वस्तरीय विकल्प मौजूद हैं, जिनके पास समान कौशल हैं.

टेन डोएशेट ने स्वीकार किया कि इस गहराई के कारण नीतीश के लिए लगातार अंतिम एकादश में जगह बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की प्रतिस्पर्धा से समग्र स्तर ही बेहतर होता है. "हां, मेरा मतलब है कि हमारे लिए भाग्यशाली बात यह है कि वाशी (वाशिंगटन सुंदर) और जड्डू और यहां तक कि अक्षर भी लगभग उसी तरह के खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन पांचवें से लेकर आठवें नंबर तक, कहीं भी."

"हाल ही में, वाशी ने यूके में महत्वपूर्ण रन बनाए हैं, ज़ाहिर है कि पिछले छह महीनों में जड्डू का फॉर्म बहुत अच्छा रहा है और दुर्भाग्य से इसका मतलब है कि जब नीतीश अपनी चोट के बाद टीम में वापस आएंगे, तो वह सूची में सबसे नीचे फिट बैठेंगे और यही कारण है कि उन्हें आठवाँ नंबर मिला." शुरुआती टेस्ट में रेड्डी की सीमित भागीदारी को देखते हुए, स्क्वायर पर एक शानदार डाइविंग कैच को छोड़कर. टेगनरीन चंद्रपॉल को आउट करने के बाद, टेन डोएशेट ने स्वीकार किया कि यह निराशाजनक था कि युवा खिलाड़ी को किसी भी विभाग में योगदान देने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने दोहराया कि मध्यक्रम की भूमिका निभाने की चाह रखने वाले किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुमुखी प्रतिभा महत्वपूर्ण होगी.

उन्होंने कहा, "पिछले हफ़्ते पहले टेस्ट मैच में एकमात्र निराशा यह रही कि नीतीश को किसी भी विभाग में प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं मिला." "लेकिन मुझे लगता है कि यह उन खिलाड़ियों के लिए एक कड़ा संदेश भी है जो उस स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि आपको बहुमुखी होना चाहिए, आपको पांचवें नंबर से लेकर आठवें नंबर तक कहीं भी बल्लेबाजी करने में सक्षम होना चाहिए, और हमें लगता है कि यह एक अच्छा तरीका है जिससे वे अलग-अलग परिस्थितियों और अलग-अलग पोज़िशन पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं."

जैसा कि टेन डोएशेट ने संक्षेप में कहा, भारत की अपरिवर्तित लाइन-अप केवल निरंतरता के बारे में नहीं है - यह दूरदर्शिता के बारे में है. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "हम सभी निराश हैं कि वे छठे या सातवें नंबर पर नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि उनका क्रिकेट अच्छी स्थिति में है, इसलिए हमें इसे स्वीकार करना होगा. जारी रखना."

